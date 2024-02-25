Премьер Словакии Фицо оправдал Путина и обвинил в российской агрессии украинцев. Видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в очередной раз повторил кремлевские нарративы. Он заявил, что война России против Украины в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов".

Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны. Об этом друг кремлевского диктатора сказал в своем видеоречии, опубликованном на своей странице в Facebook.

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о другом: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", – сказал он.

По словам Фицо, стратегия Запада, которая включала в себя массированную поддержку Украины деньгами и оружием в сочетании с санкциями против России и "фальшивой демонизацией" Владимира Путина, не сработала.

Он отметил, что, несмотря ни на что, Россия "не стоит на коленях ни политически, ни экономически, имеет большие территориальные достижения в войне, чем Украина, и приспосабливает свое военное производство к новым условиям".

Говоря о нападении на Украину Фицо сказал, что у российского президента якобы не было другого выхода, поскольку НАТО расширялось на восток.

"И для того чтобы остановить этот процесс, Путин начал воевать", – считает Фицо.

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера, а именно премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников Украины в российско-украинской войне. В церемонии, в частности, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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