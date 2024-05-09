Преодолел 1500 км: всплыли детали атаки дрона СБУ на НПЗ в Башкирии

Атака беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Башкортостан (РФ) была операцией Службы безопасности Украины. В этот раз БПЛА установили рекорд по дальности, преодолев около 1500 км.

Дроны атаковали один из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

По информации источника, беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти на НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Стоит отметить, что это был дрон Службы безопасности Украины, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

Стоит отметить, что "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в РФ, который специализируется на переработке и производстве нефтепродуктов. В частности, данное предприятие производит бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и работающие на ВПК нефтебазы не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", – заявил проинформированный источник.

Напомним, утром 9 мая в Республике Башкортостан (РФ) пожаловались на атаку беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу. По предприятию нанес удар БПЛА самолетного типа. На территории завода начался пожар.

Ранее сообщалось, что в российском населенном пункте Юровка, расположенном в Краснодарском крае страны-агрессора, в ночь на 9 мая прогремели взрывы. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Шебекино Белгородской области России упал и взорвался беспилотник. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что регион атаковали Вооруженные силы Украины.

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