Преступления против человечности: в ОБСЕ дали оценку действиям России на временно оккупированных территориях

Действия России на временно оккупированных территориях можно приравнять к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В большинстве случаев речь идет о широкомасштабном, систематическом и произвольном задержании "тысяч" гражданских.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ, составленном по результатам расследования незаконного задержания Россией гражданских украинцев. Документ представили в Вене в четверг, 25 апреля, сообщает "Укринформ".

Один из авторов отчета Вероника Билкова отметила, что задержание украинцев оккупантами являются в основном "очевидными случаями произвола лишения свободы". По ее словам, подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права, международного права прав человека, а также обязательств в рамках ОБСЕ.

Белкова уточнила, что по разным причинам трудно говорить о конкретных цифрах, но речь идет о "тысячах" гражданских людей, которых массово задерживали в течение 10 лет.

"Что мы можем сказать, так это то, что эта практика с большой вероятностью также является военными преступлениями. И также потому, что эта практика является столь массовой, распространенной и систематической, она с большой вероятностью может быть приравнена к преступлениям против человечности", – заявила Белкова.

Она отметила, что задержание гражданских на любых захваченных территориях стало "определяющей чертой" россиян. Делали это в большинстве своем безосновательно – случайно на улице или на основе составленных списков.

Другой автор доклада Элина Штейнерте сообщила, что с задержанными обращались жестоко – пытали, совершали сексуальное насилие и казнили без всякого суда.

Еще один автор доклада Сесилия Хеллештвайт указала на отсутствие правовых возможностей для освобождения украинцев. Более того, за это часто требуют выкуп, который приравнивается к "захвату заложников", сказала она.

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