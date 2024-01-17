Превращают танки врага в металлолом: защитники Украины показали, как уничтожают технику оккупантов. Видео
Воины Сил обороны Украины продемонстрировали, как наносят удары по оккупантам в районе Кременной Луганской области. В результате захватчики понесли потери в бронетехнике.
Видео меткой работы военные предоставили эксклюзивно OBOZ.UA. На одном из роликов видно, как горит российский танк после украинского удара.
По словам защитников, это уже третий вражеский танк, который они превратили в металлолом в течение дня.
Другое видео показывает, как украинские военные с БПЛА сбрасывают боеприпас на танк российских окупантов. В результате бронемашина была поражена мощным взрывом.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки потери РФ составили около 730 захватчиков и более 70 единиц военной техники и вооружения.
Всего за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. На Лиманском направлении ВСУ отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского в Донецкой области, 17 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и севернее Григоровки и Веселого в Донецкой области.
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