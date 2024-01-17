Превращают танки врага в металлолом: защитники Украины показали, как уничтожают технику оккупантов. Видео

Воины Сил обороны Украины продемонстрировали, как наносят удары по оккупантам в районе Кременной Луганской области. В результате захватчики понесли потери в бронетехнике.

Видео дня

Видео меткой работы военные предоставили эксклюзивно OBOZ.UA. На одном из роликов видно, как горит российский танк после украинского удара.

По словам защитников, это уже третий вражеский танк, который они превратили в металлолом в течение дня.

Другое видео показывает, как украинские военные с БПЛА сбрасывают боеприпас на танк российских окупантов. В результате бронемашина была поражена мощным взрывом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки потери РФ составили около 730 захватчиков и более 70 единиц военной техники и вооружения.

Всего за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. На Лиманском направлении ВСУ отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского в Донецкой области, 17 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и севернее Григоровки и Веселого в Донецкой области.

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