За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага и составы БК – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить урон вражеским войскам в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава противника, двух пунктах управления и двух складах с боеприпасами.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 января. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

В целом противник совершил 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также провел 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В конце минувших суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части города Харьков. В результате этих террористических атак есть ранены среди гражданского населения. Также были разрушены больница, частные и многоквартирные жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты также совершили авиационный удар, используя 20 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Усилиями противовоздушной обороны Украины было уничтожено 19 ударных беспилотников.

Авиационные удары получили населенные пункты: Волчанск (Харьковская область), Орловка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное (Донецкая область), Малая Токмачка, Преображенка, Орехов (Запорожская область). Также более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским обстрелом.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях операционная обстановка остается стабильной и без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник удерживает военное присутствие в приграничных районах, активно занимается диверсионной деятельностью с целью усложнения опрокидывания наших войск на важные направления, и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении не отмечена активная наступательная деятельность противника.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполевки, Торского в Донецкой области и 17 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и севернее Григоровки, Веселого в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши войска отразили 9 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки в Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины продолжают не давать продвинуться врагу, который пытается оцепить Авдеевку. Наши войска эффективно держат оборону, нанося оккупантам урон. За последние сутки Силы обороны отбили 20 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают удерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где удачно отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении враг не производил наступательных действий.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши войска продолжают расширять плацдарм. Противник, несмотря на значительные потери, не прекращает попыток выбить наши подразделения с их позиций. За последние сутки вражеские силы провели 6 неуспешных штурмов позиций наших войск.

В то время украинские войска активно продолжают наносить урон вражеским войскам в живой силе и технике, истощая противника вдоль всей линии фронта. За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удары по зоне сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 17 января, российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами типа "Shahed". В городе раздались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. В результате атаки трое пострадавших гражданских.

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