Превращают в ''зомби'': как Россия поставила на конвейер похищение украинских детей и через какие круги ада их заставляют проходить – Sun

Россия похищает украинских детей и вывозит их на российскую территорию. Там маленьких украинцев помещают в "лагеря перевоспитания" и подвергают информационному зомбированию.

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Схема санкционирована Кремлем, возглавляет ее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Об этом идет речь в новом отчете Conflict Observatory, содержание которого цитирует The Sun.

По данным отчета, похищение украинских детей санкционировано в России на наивысшем уровне. Оно совершается под видом реализации программы детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой "Детям – в руки". В частности, в рамках этой программы в РФ, осуществляемой группой людей, депортируются воспитанники детских домов в Украине, а также дети, осиротевшие или разлученные со своими родителями вследствие развязанной Россией войны против Украины.

Авторы отчета подтвердили, что упомянутая группа похитила и незаконно передала украинских детей в приемные семьи в 57 регионах России.

"Те, кто помогает Марии привезти детей в Россию, дают им гражданство и новые имена в рамках схемы лечения больных, что делает поиски и возвращение несовершеннолетних практически невозможными. Согласно отчету, правительство управляет крупномасштабной систематической сетью лагерей в оккупированном Крыму и России для размещения и обработки детей", – пишет The Sun.

Исследователями установлено местонахождение минимум 43 объектов на оккупированных территориях Украины и в России, где проходят "этнические чистки", однако в реальности их может быть намного больше.

"По мнению экспертов из Йельской лаборатории гуманитарных исследований, они служат для "перевоспитания" молодых людей из украинских семей, чтобы навязать им пророссийские взгляды, в то время как сирот депортируют на российские территории. На каждом этапе дети подвергаются информационному зомбированию, когда им говорят, что их бросили родители, и подкупают сладостями и гаджетами", – пишет издание.

Перед отправкой на территорию РФ детей подвергают медицинскому осмотру. Эта практика была введена после того, как приемные российские семьи начали отказываться от похищенных и увезенных в РФ детей, если у них выявляли заболевания.

Самой активной фигурой, причастной к депортации и противозаконному усыновлению россиянами украинских детей, является Львова-Белова. Она сама усыновила 15-летнего украинского подростка по имени Филипп, похищенного в Мариуполе Донецкой области. Украденный ею мальчик, как написала она сама, "стремился вернуться в Украину", но теперь ценит свой "новый дом".

Кроме Львовой-Беловой, в схеме задействованы еще 14 членов, некоторые из них имеют "пугающие связи".

К примеру, у Алексея Петрова, советника уполномоченного по правам ребенка, есть адрес в Skype, где упоминается российская неонацистская группировка Wotanjugend, провозглашающая фашистскую философию и идеи рейха и расовой сегрегации. В группировке, к примеру, считают героями террориста из Оклахомы Тимоти Маквея, убившего 168 человек, и ультраправого террориста Андерса Брейвика, убившего 77 человек в 2011 году.

Еще одна фигурантка, Нина Останина, глава Комитета Российской Федерации по делам семьи, женщин и детей, еще в июле прошлого года инициировала законопроект, который "запретит отрицание семейных ценностей" и пропаганду "нетрадиционной сексуальной ориентации".

Исследователи установили, что губернатор Московской области Андрей Воробьев также несет ответственность за предоставление украинским детям российского гражданства. Это близкий соратник министра обороны РФ Сергея Шойгу, который в декабре прошлого года был включен в санкционный список ЕС из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

"В сообщениях из оккупированных регионов Украины говорится, что родителей заставляют отправлять своих детей в российские лагеря, не зная, когда они вернутся. Одна мать, которой сказали, что ее дочь вернется через три недели, сказала Sky News: "Мы просим всех вернуть нашего ребенка… Я не знаю, как она будет себя чувствовать прямо сейчас. Никто не знал, что вернуть ее будет так сложно".

Обеспокоенные матери рассказали Sunday Times , как их заставляли отправлять детей в летние лагеря, а затем они потеряли связь с ними на несколько месяцев", – пишет издание.

Журналисты приводят истории украинских семей, дети которых были похищены. К примеру, Татьяна Влайко из Херсона в сентябре была вынуждена отправить свою 11-летнюю дочь Лилю на две недели в лагерь на территории оккупированного РФ Крыма. Сначала девочка рассказывала, что детей заставляют разговаривать исключительно на русском языке и ежедневно петь гимн РФ. После женщина потеряла связь с ребенком: ей заявили, что Лилю перевели в другой лагерь. Где находится ее дочь, Влайко не знала долгих 4 месяца, пока не отправилась в Крым сама.

Такая же история случилась и с 44-летней Людмилой Мотычак и ее 15-летней дочерью Анастасией. Девочка со слезами рассказывала об ужасных условиях в лагере, а после перестала выходить на связь. За ней матери пришлось ехать самой.

"Другим не так повезло, и они все еще ищут своих детей", – пишет издание.

То, что делает Россия в начале 21-го века, пишет The Sun, ничем не отличается от вывоза немцами в Германию 200 тысяч польских детей в рамках "программы германизации" Генриха Гиммлера во времена Второй мировой войны.

"Детей "арийской внешности", которые выглядели как немцы, переправляли за границу, где им давали новые имена в попытке искоренить польское население. В соответствии с Женевской конвенцией 1948 года насильственное перемещение детей и изменение их гражданства или гражданского статуса считаются военным преступлением. Но, похоже, одержимый войной Путин счастлив выставлять напоказ свои военные преступления под предлогом того, что Россия спасает украинских детей из их раздираемой войной страны и отдает их в "счастливые семьи", – отмечено в статье.

Журналисты вспомнили также, как в годовщину российского вторжения Кремль привел детей из разбомбленного Мариуполя на сцену пророссийского митинга в Москве.

"Дети благодарили своих похитителей на стадионе в Лужниках, чтобы убедить мир в том, что их спасли. Одна из молодых девушек, известная как Анна, во время митинга повернулась к российскому солдату и сказала: "Спасибо, дядя Юра, что спас меня, мою сестру и сотни тысяч детей в Мариуполе". Затем Анна вместе со своей сестрой Каролиной и другими детьми собираются вокруг, чтобы обнять "дядю Юру" в явно постановочном моменте. Согласно сообщениям из родного города Анны, ее мать блогер Ольга Науменко была убита осколком после взрыва, у нее было трое детей", – рассказали журналисты.

Журналисты также напомнили: официальные российские источники утверждают, что 300 000 детей были насильственно переправлены через границу, в то время как украинские власти опасаются, что их число может достигать 700 000. Но Львова-Белова заявила, что с начала войны было депортировано только 2000 человек.

Как было установлено, возглавляемая ею программа преследует цель разыскивать "детей-сирот" или детей, "родители которых лишены родительских прав", до их отправки в центры депортации. Российские семьи, желающие усыновить детей, обязаны пройти тренинг, посвященный "сложностям идеологического воспитания украинских детей".

При этом имена и фамилии детей меняют, чтобы найти и вернуть их домой было невозможно.

Напомним, ранее стало известно, что хакеры взломали переписку детской омбудсменки из РФ, которая поставила на поток похищение украинских детей. Они опубликовали сканы ее паспорта и паспортов родителей, а также личные фото.

Помимо этих сканов, в распоряжении хакеров оказались архивы личной переписки, бизнес-интересов преступницы и другая информация, которая может стать рычагом воздействия на нее. Все полученные данные они передали украинским спецслужбам.