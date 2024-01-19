Превратили технику в металлолом: Силы спецопераций ВСУ за 10 дней разбили российский артдивизион. Видео

В последние 10 дней Силы специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили успешную "демилитаризацию" артдивизиона российских оккупационных войск на Южном направлении. Группа ударных БпАК 73-го морского центра ССО также превратила бронированную и автомобильную технику врага в металлолом.

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Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины. Там также опубликовали видео удачной работы наших защитников.

При выполнении задач операторы ССО действовали профессионально, используя собственные навыки и высокоточное оборудование. Благодаря их работе враг потерял гаубицы Д-30, танк и БТРы.

Кадры работы операторов на Южном направлении поражают своей эффективностью и профессионализмом.

Напомним, бойцы Сил специальных операций уничтожили на Херсонском направлении РСЗО БМ-21 "Град", который поливал огнем мирные населенные пункты Николаевской области. Вражескую технику поразил украинский FPV-дрон.