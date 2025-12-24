Превратили в металлолом: десантники показали видео уничтожения российской САУ 'Гвоздика' на Курщине. Видео

Украинские десантники-дронари нейтрализовали российскую самоходную гаубицу "Гвоздика", которая обстреливала приграничье Сумской области. Вражеская пушка базировалась на территории Курской области России.

Видео по ликвидации вражеской силы показала пресс-служба 78 ОДШБр. Гаубицу нашли в семи километрах от украинской границы.

Вражеская техника была размещена в районе населенного пункта Кульбаки Курской области, что в 7 км от границы с Украиной, говорят десантники. Россияне использовали эту самоходную артиллерийскую установку для осуществления артобстрелов по Сумской области.

"Десантники 78 ОДШБр обнаружили артсистему противника средствами воздушной разведки. После подтверждения цели наши воины нанесли точное поражение по "Гвоздике", в результате чего САУ выведена из строя", – говорится в сообщении.

Война России против Украины – последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на южном направлении российская армия продолжает активные штурмовые действия. Захватчики пытаются наступать на Гуляйпольском и Александровском направлениях и готовятся к боям в зимних условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ осуществили еще одну удачную операцию на территории России. В результате была нанесена серия успешных ударов по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области.

Дополнительно сообщается, что с целью частичного нарушения логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанском, на юге временно оккупированной Луганщины, вблизи Ровеньков .

