Оккупанты на юге готовятся к боям в зимних условиях: Волошин рассказал о ситуации. Карта

На южном направлении российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия. Захватчики пытаются наступать на Гуляйпольском и Александровском направлениях и готовятся к боям в зимних условиях.

Также россияне пытаются продвинуться в населенных пунктах, которые расположены на логистическом пути Покровское (Днепропетровской области) – Гуляйполе. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет "Укринформ".

Бои на юге Украины

По словам Волошина, противник продолжает активные штурмовые действия в населенном пункте Гуляйполе, пытается как можно дальше продвинуться штурмовыми группами в самом городе. Также противник ведет наступление вблизи населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, там продолжаются ожесточенные бои.

Волошин подчеркнул, что враг не жалеет своих ресурсов, вводит резервы, чтобы захватить упомянутые населенные пункты и перерезать этот логистический путь. Также враг продолжает авиационные удары по Гуляйполю, применяя авиабомбы.

По его словам, враг достаточно активен и на другом направлении – Александровском. Там россияне совершают десятки штурмовых действий. Это свидетельствует о том, что проходит перегруппировка штурмовых подразделений, враг подтягивает резервы, восполняет потери, проводит заведение на передовой позиции штурмовых групп для того, чтобы в ближайшие дни активизировать свою штурмовую деятельность.

Кроме того, фиксируется увеличение применения дронов-камикадзе и "Шахедов" по ​​населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения, в частности, по Запорожье, Херсону и Одессе. Враг также довольно активно наносит авиационные удары по населенным пунктам вдоль линии боевого столкновения.

Волошин также сообщил, что в планах врага – активизировать штурмовую деятельность и при наступлении холодов. По данным разведки, несколько подразделений, которые будут привлекаться к проведению штурмовых действий, получили маскхалаты белого цвета. Таким образом россияне готовятся, когда будет снег, проводить штурмовые действия по этим направлениям.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Защитники Украины улучшили позиции к востоку от Родынского (к северу от Покровска). Также украинские войска имеют успехи на Купянском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

