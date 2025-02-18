Превратили в металлолом: ударные дроны 'Хартии' разбили вражеские гаубицы на Харьковщине. Видео

Украинские защитники не прекращают наносить противнику значительные потери по всей линии фронта. В этот раз бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" с помощью ударных дронов отминусовали вражеское вооружение россиян на восточном направлении.

Видео дня

Видео слаженной работы наших дронаров обнародовали в Telegram-канале "Хортицкий ветер". Вместе с вооружением украинские воины уничтожили места дислокации и живую силу захватчиков РФ.

"Ударные дроны "Хартии" разбили вражеские гаубицы на Харьковщине. Бойцы успешно отработали по вражеским пушкам и превратили их в металлолом с помощью своих ударных БПЛА. Две артиллерийские системы врага, которые должны были сеять смерть и разрушение, сами стали мишенью и были уничтожены точными сбросами", – отмечается в сообщении.

Также кроме гаубиц ударные дроны ВСУ посетили позиции армии РФ, нанеся удары по блиндажам с российскими захватчиками.

"Каждый уничтоженный оккупант – это еще один шаг к освобождению украинской земли", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Силы обороны из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили охоту на российских оккупантов на Торецком направлении. Удары по противнику они наносили разными типами дронов. В то же время, военнослужащие РФ накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.

Как сообщал OBOZ.UA, военным ВСУ на Новопавловском направлении удалось уничтожить российский танк Т-90. По технике противника они ударили по переносному противотанковому ракетному комплексу Javelin.

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