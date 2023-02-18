Превратили в металлолом: украинские десантники двумя выстрелами из Javelin уничтожили российский танк ''Прорыв''. Видео

Украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". На нем оккупанты попытались атаковать позиции украинских воинов, однако те встретили врага с ПТРК Javelin.

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Чтобы испепелить российский Т-90, десантникам понадобилось два выстрела. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

"Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают активно уничтожать вражескую технику. Так, на днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса "Javelin" двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", - говорится в сообщении.

Уничтоженный десантниками танк причинял им немалые хлопоты. В течение дня он периодически "кошмарил" обстрелами позиции украинцев. Так что десантники взялись караулить российский "Прорыв".

"Это были первые два выстрела. Первый танк, который я уничтожил... Я с самого начала находился на позиции и ждал танк, который должен был выехать. Потому что он оттуда постоянно работал. Моя задача была уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз выезжал, я его наблюдал. Но он выезжал, отрабатывал и сбегал. В последний раз он выехал и начал довольно часто работать по позициям. У меня было время подготовиться, нацелиться и сделать выстрел", - рассказал на опубликованном ДШВ видео воин, подбивший российский Т-90.

Десантники рассказывают, что современные российские танки на направлении засекла аэроразведка, после чего и был выставлен пост с расчетом Javelin, уничтожившего Т-90.

В ДШВ подчеркнули, после уничтожения Т-90 вражеская атака захлебнулась, так что "никакого прорыва у врага не получилось". Весь экипаж российского танка был уничтожен вместе с ним.

Напомним, ранее стало известно, что под Угледаром украинские воины разнесли целую колонну оккупантов. Противнику не удалось даже приблизиться к позициям украинцев. Бойцы 72 ОМБр успешно отработали по колонне россиян из САУ М109.

Также сообщалось, что накануне, 17 февраля, защитники Украины отменяли 1010 оккупантов за сутки. По подсчетам Генштаба ВСУ, к утру 18 февраля безвозвратные потери России в живой силе достигли 142 270 человек.