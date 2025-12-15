Превратили в металлолом: украинские военные уничтожили ЗРГК 2С6 'Тунгуска' врага на Херсонщине

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам потери в технике и живой силе. На этот раз под удар ВСУ попал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Технику уничтожили бойцы подразделения "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины совместно с другими составляющими Сил обороны Украины. Об этом стало известно OBOZ.UA.

На Херсонском направлении воины Нацгвардии совместно с Госспецсвязью и 39 ОБрБО уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска"

Что известно о ЗРГК 2С6 "Тунгуска"

"Тунгуска" – советско-российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для противовоздушной обороны механизированных и танковых подразделений. Отличается высокой мобильностью и коротким временем реакции (6-8 секунд).

Самоходная установка сочетает пушечное и ракетное вооружение, РЛС и оптические средства управления огнем в одной боевой машине.

Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками 2А38 и пусковыми установками ЗУР 9М311. Имеет круговой обстрел и способен поражать цели без "мертвой" зоны: ракетами до 8 км по дальности и до 3,5 км по высоте, пушками до 4 км и 3 км соответственно. Суммарная скорострельность артиллерии составляет до 5 тыс. выстрелов в минуту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, вблизи Покровска ВСУ уничтожили колонну россиян, которые пытались наступать в направлении Гришино. По врагу ювелирно отработали наши дронщики и артиллерия.

Также бойцы Сил беспилотных систем уничтожили два вражеских зенитных ракетных комплекса "Тор-М1" и один "БУК-М3".

