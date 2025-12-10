ПВОцид врага продолжается: Силы беспилотных систем уничтожили два 'Тора' и один 'Бук' армии РФ. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и личный состав россиян по всей линии фронта. Недавно бойцы Сил беспилотных систем уничтожили два вражеских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1" и один "БУК-М3".

Кадры результативной работы обнародовали в Telegram-канале СБС ВСУ. К ликвидации средств ПВО противника были причастны бойцы 412-й бригады Nemesis.

Так в районе ответственности подразделения операторы батальона Asgard, который входит в состав бригады, успешно поразили вражеские системы противовоздушной обороны. Подтверждено уничтожение двух самоходных зенитных ракетных комплексов "ТОР-М1" и одного современного зенитного ракетного комплекса "БУК-М3".

"Напомним, что ранее бойцы этого же подразделения за три дня также уничтожили три российские системы ПВО стоимостью около 60 млн долл. ППОцид продолжается!" – говорится в сообщении.

Почему это важно

Военные отметили, что операции по уничтожению подобных систем оккупантов имеют критическое значение, ведь противник испытывает весомую нехватку в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих ЗРК, необходимых для пополнения потерь.

Напомним, ранее операторы Сил беспилотных систем ВСУ нанесли болезненные потери армии страны-агрессора РФ. В частности, на одном из активных направлений фронта были поражены два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.

Как писал OBOZ.UA, в конце сентября Силы специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории Ростовской области РФ, в результате которой враг потерял две единицы техники: зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и радиолокационную станцию раннего обнаружения "Небо-У".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!