Превратили в металлолом: украинские воины уничтожили российскую САУ 2С43 'Мальва'. Видео

Украинские военные не прекращают наносить противнику значительные потери и подрывают его наступательный потенциал. Во время одной из воздушных разведок наши бойцы обнаружили и превратили в металлолом российскую САУ 2С43 "Мальва".

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил Специальных Операций ВС Украины. К тому же при поражении новой САУ был уничтожен вражеский квадроцикл.

"Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", которую Россия начала производить в 2023 году. Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что свою военную технику россияне спрятали в лесу, таким образом, враг пытался замаскировать САУ от украинских бойцов. Однако благодаря тщательной воздушной разведке Сил обороны артиллерийская установка была своевременно обнаружена и уничтожена.

"Кроме того, в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания "Мальвы", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение февраля 2025 года наши защитники отминусовали большое количество российских оккупантов, их бронемашины, укрытия и даже самолет Су-25. Силы обороны работали на Торецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ на Новопавловском направлении уничтожили российский танк Т-90. Урон врагу нанесли бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. По технике противника они ударили переносным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin.

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