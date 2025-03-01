Сотни ликвидированных, разбитая техника и даже Су-25: воины 28-й ОМБр показали, как уничтожали врага в феврале 2025 года

Украинские защитники не перестают уничтожать живую силу и военную технику противника по всей линии фронта. Февраль месяц не был исключением, на протяжении этого времени наши бойцы продемонстрировали хорошие результаты и отминусовали большое количество российских оккупантов, их бронемашины, укрытия и даже самолет Су-25.

Видео дня

Кадры ювелирной работы были опубликованы в Telegram-канале 28 Омбр им. Рыцарей Зимнего Похода. Силы обороны работали на Торецком направлении.

"Это было действительно яростно! Сотни ликвидированных и раненых оккупантов, десятки единиц разбитой и поврежденной вражеской техники, даже сбитый самолет! Все это результат слаженной работы воинов 28-й ОМБр и смежных подразделений на Торецком направлении", – говорится в сообщении.

На видео можно наблюдать, как наши защитники с помощью дронов и другого вооружения уничтожают российские танки, БМП, вертолет, миномет, гаубицу, вражескую пехоту и ее укрытие с целью остановить наступательный потенциал захватчиков.

"Гордимся каждым нашим рыцарем, которые ежедневно работают вопреки всем сложностям. Ни мороз, ни метель, ни орда не останавливают их на пути к нашей победе!" – написано в сообщении.

Напомним, Силы обороны устроили охоту на захватчиков на Торецком направлении. Удары по врагу они наносили разными типами дронов. По словам наших защитников, оккупанты ведут себя как тараканы и собираются вместе в заброшенных зданиях и окопах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Новопавловском направлении украинские бойцы уничтожили российский танк Т-90. По технике противника они ударили с переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. В результате удара вражеский панцирник не доехал до места назначения.

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