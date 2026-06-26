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Превратили в металлолом: в ВСУ показали уничтожение пусковой установки "Шахеда" на территории Донецкого аэропорта. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,8 т.
Запуск вражеского дрона-камикадзе типа 'Шахед' с территории ДАП
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Украинские БпЛА отработали по технике противника на территории ДАП. В Международном аэропорту "Донецк" им. Сергея Прокофьева они обнаружили пусковую установку "Шахеда" – и уничтожили ее.

Соответствующим видео поделилась пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины. Операцию провели бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Наши воины доберутся до каждого оккупанта!" – отметили в Сухопутных войсках.

На видео видно, что для запуска дронов-камикадзе россияне установили дополнительное оборудование на пикап. Машина разгонялась, и запуск вражеского беспилотника происходил на ходу. Больше это авто не будет участвовать в обстрелах нашей страны.

Как происходит запуск таких "Шахедов"
Авто, которое отследили операторы беспилотников ВСУ
Цель в объективе украинского БпЛА

На своем Telegram-канале военнослужащие батальона беспилотных систем "Спалах" 28 ОМБр отметили, что впервые поразили ПУ такого типа.

"Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". Впервые", – написали они.

ДАП на карте. Оккупированный аэропорт расположен на северо-западе города Донецк.
Полный текст поста.

Как писал OBOZ.UA:

– За прошедшие сутки (25 июня) Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1310 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) составили 1 млн 398 тыс. 370 человек.

– Видео ударов украинских МиГ-29 по месту базирования ВС РФ, где оккупанты накопили немало боеприпасов, смотрите по ссылке.

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