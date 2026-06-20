Украинские пилоты на МиГ-29 нанесли два удара по месту базирования оккупантов: фееричное видео

Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по российским захватчикам на украинской земле. В частности, для этого задействуется авиация Воздушных сил ВСУ.

Видео дня

Недавно украинские МиГ-29 нанесли удар по месту базирования россиян на одном из направлений, поскольку там оккупанты накопили немало боеприпасов – взрывы были феерическими. Видео поражения показали в Telegram-канале "Соняшник", который ведут воины Воздушных сил.

Украинские пилоты отправили оккупантов в ад

Канал опубликовал видео, на котором запечатлены два удара по зданию, в котором базировалась "солидная куча" российских захватчиков и где оккупанты складировали боеприпасы.

Удар нанесли пилоты с Прикарпатья на модернизированных истребителях МиГ-29.

Они нанесли два удара по разным частям здания, в результате чего оно частично "обрушилось", по всей видимости, похоронив под руинами солдат вражеской армии.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, только за последние сутки Силы обороны уничтожили 1240 оккупантов и почти 90 артиллерийских систем российской армии. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 1 млн 390 тысяч человек.

Также сообщалось, что армия России за месяц боев потеряла под Константиновкой два батальона. В зоне ответственности 110 ОМБр за этот период уничтожено или ранено более 900 захватчиков.

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