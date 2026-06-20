Силы обороны отминусовали ещё 1240 оккупантов и почти 90 артсистем армии России за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 390 тыс. 660 человек.

Видео дня

Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские военные уничтожили один танк (12 041), четыре боевые бронированные машины (24 787), 88 артиллерийских систем (44 386), две РСЗО (1 883), одно средство ПВО (1 433), 2 246 БПЛА оперативно-тактического уровня (361 803), семь наземных робототехнических комплексов (1 695).

Также уничтожены 476 единиц автомобильной техники и автоцистерн ( 109 342), пять единиц специальной техники ( 4 314).

Всего за сутки Россия потеряла 2 830 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Главные истории дня

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 787 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Силы обороны вывели из строя железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Оккупанты использовали его для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационной армии.

Также во временно оккупированном Мариуполе было поражено место базирования оккупантов в порту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!