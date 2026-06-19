В Мариуполе был нанесен удар по месту дислокации оккупантов в порту: прогремел мощный взрыв

Ночью Силы обороны Украины нанесли удары по временно оккупированному Мариуполю. Был поражен пункт базирования российских захватчиков в порту, который они используют как военную базу.

Видео дня

Удары также были нанесены по оккупантам, дислоцированным в Левобережном районе города. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно

По словам Андрющенко, атака на Мариуполь продолжалась примерно с 00:00 до 02:00 ночи.

"В результате ночной атаки были поражены места базирования россиян в порту, который они начали использовать в качестве военной базы, а также в Левобережном районе, на улице 130-й Таганрогской дивизии (ориентир – магазин "Каштан"")"", — написал он.

Подробности поражений Андрющенко пообещал обнародовать позже.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны уничтожили ещё 1370 российских захватчиков. Также было уничтожено около 2,5 тыс. единиц вооружения и техники вражеской армии.

Кроме того, накануне бойцы ССО нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области. Там вспыхнул масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!