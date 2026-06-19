Силы обороны отминусовали ещё 1370 российских захватчиков и более полусотни артиллерийских систем за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1370 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 389 тыс. 420 человек.

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Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за всё время полномасштабного вторжения

В утреннемй сводке от 19 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские военные уничтожили два танка (12 040), четыре боевые бронированные машины (24 783), 58 артиллерийских систем (44 298), четыре РСЗО (1 881), одно средство ПВО (1 432), 1 688 БПЛА оперативно-тактического уровня (359 557), четыре наземных робототехнических комплекса (1 688).

Также уничтожены 441 единица автомобильной техники и автоцистерн (108 866), три единицы специальной техники (4 309) и четыре крылатые ракеты (4 787).

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Всего за сутки Россия потеряла 2 489 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера и две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Украина побила российский рекорд по количеству запущенных дронов за сутки. В российском минобороны заявили, что якобы сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа. Кроме того, россияне утверждают, что "перехватили" четыре крылатые ракеты большой дальности и десяток управляемых авиабомб.

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