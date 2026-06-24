"Превышают общую численность армии": в ЦПД опровергли новый российский фейк о 2,4 млн потерь в ВСУ

В Центре противодействия дезинформации опровергли заявления российской пропаганды о якобы 2,4 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Там подчеркнули, что озвученные цифры превышают общую численность украинской армии.

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По данным ЦПД , эту дезинформацию активно распространяют враждебные СМИ. Российские пропагандисты ссылаются на "российских хакеров", которые якобы получили доступ к базам данных Генштаба ВСУ, ТЦК и медицинских учреждений.

"На самом деле подобные заявления являются вымыслом. Названные россиянами "цифры потерь" превышают общую численность украинской армии", — заявили в ЦПД.

В ЦПД отметили, что этот фейк является продолжением длительной дезинформационной кампании РФ. Ранее российская пропаганда распространяла заявления о 1,7 млн потерь среди украинских военных. Однако этот фейк уже опровергли.

По оценке Центра, новый информационный вброс фактически повторяет предыдущие ложные утверждения, к которым пропагандисты добавили еще 700 тысяч.

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"Цель врага — отвлечь внимание собственного общества от потерь РФ на фронте. Отметим, что Россия ежемесячно теряет убитыми и ранеными от 40 тысяч солдат", — добавили в ЦПД.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Украины опровергли фейк россиян о якобы попадании дрона ВСУ в автобус с детьми в Брянской области. Там подчеркнули, что в указанное время (инцидент произошел 17 июня. – Ред.) наши защитники не осуществляли запуск БПЛА над этой территорией.

Также OBOZ.UA сообщал, что Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг очередной фейк российской пропаганды о строительстве оборонительных сооружений в Киевской и Сумской областях. Вражеские ресурсы распространили ложную информацию о якобы использовании Вооруженными силами Украины радиоактивных материалов из Чернобыльской зоны отчуждения при возведении линий обороны.

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