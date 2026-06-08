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Россия распространяет фейки об использовании радиоактивных материалов для оборонительных сооружений на Киевщине и Сумщине – ЦПД

Андрей Колотовкин
War
2 минуты
2,2 т.
линии обороны
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг очередной фейк российской пропаганды о строительстве оборонительных сооружений в Киевской и Сумской областях. Вражеские ресурсы распространили ложную информацию о якобы использовании Вооруженными силами Украины радиоактивных материалов из Чернобыльской зоны отчуждения при возведении линий обороны.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие утверждения не имеют никакого подтверждения и являются выдумкой российской пропаганды. В ведомстве отметили, что источником этих заявлений стали ссылки на одного из прокремлевских "военных экспертов", который ранее неоднократно распространял ложную информацию об Украине.

Россия распространяет фейки об использовании радиоактивных материалов для оборонительных сооружений на Киевщине и Сумщине – ЦПД

Безосновательные обвинения

В ЦПИ подчеркнули, что Украина придерживается всех международных норм и требований в сфере ядерной безопасности при выполнении любых работ, связанных со строительством оборонных объектов.

"Украина строго придерживается норм международного права, стандартов ядерной безопасности и защиты собственных военнослужащих. Строительство фортификационных сооружений осуществляется с соблюдением всех технических регламентов и из сертифицированных материалов", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Главные истории дня

В ведомстве считают, что целью подобных информационных вбросов является попытка сформировать ложное представление о якобы недобросовестном отношении Украины к своим международным обязательствам в сфере ядерной безопасности.

Россия распространяет фейки об использовании радиоактивных материалов для оборонительных сооружений на Киевщине и Сумщине – ЦПД

Часть кампании

В ЦПИ обратили внимание, что подобные сообщения являются частью более широкой дезинформационной кампании России вокруг темы ядерной безопасности. В частности, такие манипуляции связаны с событиями вокруг Запорожской атомной электростанции, где российская сторона ранее пыталась безосновательно обвинить Украину в ударах по территории объекта.

В то же время в Центре напомнили, что именно действия РФ неоднократно создавали риски для ядерной безопасности. В качестве примера там привели недавний удар российского беспилотника по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Россия распространяет фейки об использовании радиоактивных материалов для оборонительных сооружений на Киевщине и Сумщине – ЦПД

Напомним, 7 июня армия России атаковала здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. На момент атаки отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии отреагировало на российскую атаку по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако МАГАТЭ не упомянуло о России и ограничилось заявлениями об обеспокоенности и "необходимости гарантировать ядерную безопасность".

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