Россия распространяет фейки об использовании радиоактивных материалов для оборонительных сооружений на Киевщине и Сумщине – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг очередной фейк российской пропаганды о строительстве оборонительных сооружений в Киевской и Сумской областях. Вражеские ресурсы распространили ложную информацию о якобы использовании Вооруженными силами Украины радиоактивных материалов из Чернобыльской зоны отчуждения при возведении линий обороны.

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В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие утверждения не имеют никакого подтверждения и являются выдумкой российской пропаганды. В ведомстве отметили, что источником этих заявлений стали ссылки на одного из прокремлевских "военных экспертов", который ранее неоднократно распространял ложную информацию об Украине.

Безосновательные обвинения

В ЦПИ подчеркнули, что Украина придерживается всех международных норм и требований в сфере ядерной безопасности при выполнении любых работ, связанных со строительством оборонных объектов.

"Украина строго придерживается норм международного права, стандартов ядерной безопасности и защиты собственных военнослужащих. Строительство фортификационных сооружений осуществляется с соблюдением всех технических регламентов и из сертифицированных материалов", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

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В ведомстве считают, что целью подобных информационных вбросов является попытка сформировать ложное представление о якобы недобросовестном отношении Украины к своим международным обязательствам в сфере ядерной безопасности.

Часть кампании

В ЦПИ обратили внимание, что подобные сообщения являются частью более широкой дезинформационной кампании России вокруг темы ядерной безопасности. В частности, такие манипуляции связаны с событиями вокруг Запорожской атомной электростанции, где российская сторона ранее пыталась безосновательно обвинить Украину в ударах по территории объекта.

В то же время в Центре напомнили, что именно действия РФ неоднократно создавали риски для ядерной безопасности. В качестве примера там привели недавний удар российского беспилотника по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, 7 июня армия России атаковала здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. На момент атаки отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии отреагировало на российскую атаку по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако МАГАТЭ не упомянуло о России и ограничилось заявлениями об обеспокоенности и "необходимости гарантировать ядерную безопасность".

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