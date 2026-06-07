В СБУ показали фрагменты дрона, которым Россия атаковала площадку хранилища отработанного ядерного топлива. Фото

Служба безопасности Украины в воскресенье, 7 июня, показала фрагменты дрона, которым Россия атаковала площадку хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС. В ведомстве назвали этот обстрел военным преступлением.

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Как установила следственно-оперативная группа СБУ, Вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 часов 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, который находится возле ЧАЭС. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.

Также установлено, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища. Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют .

"Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке", – резюмировали последствия атаки в СБУ.

Что предшествовало

Ночью 7 июня армия России атаковала здание приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. На момент атаки отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии отреагировало на российскую атаку по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако МАГАТЭ не упомянуло о России и ограничилось заявлениями об обеспокоенности и "необходимости гарантировать ядерную безопасность".

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