Россияне обвинили Украину в атаке с помощью дронов на автобус с детьми в Брянской области: в Генштабе ВСУ опровергли фейк

В Генеральном штабе Украины опровергли фейк россиян о якобы попадании дрона ВСУ в автобус с детьми в Брянской области. Там подчеркнули, что в указанное время (инцидент произошел 17 июня. – Ред.) наши защитники не осуществляли запуск БПЛА над этой территорией.

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Об этом говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ. В ведомстве не исключают, что атаку могла организовать РФ с целью информационных манипуляций.

В Генштабе заявили, что сообщения представителей страны-агрессора о якобы поражении украинским беспилотником автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

"Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", – отмечается в сообщении.

Главные истории дня

Украинская сторона уверена, что из-за невозможности достичь заявленных военных целей на поле боя и значительных потерь враг все чаще прибегает к информационным манипуляциям и безосновательным обвинениям в адрес нашего государства.

В то же время именно РФ регулярно нарушает нормы международного гуманитарного права и наносит удары по украинским городам, жилым районам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных атак по Украине, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

"Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения", – подчеркнули в Генштабе.

О непричастности украинских военных к атаке дрона на автобус с детьми на территории Брянской области сообщал и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также считает этот инцидент исключительно манипуляцией со стороны Кремля, поскольку характер повреждений свидетельствует о применении маломощного FPV-дрона.

По его словам, это был не дрон типа middle-strike, а именно лёгкое ударное средство, которое физически не могло бы преодолеть расстояние более 60 км от украинской границы и поразить автобус.

Что предшествовало

В среду, 17 июня, российские СМИ распространили информацию о нападении якобы украинского беспилотника на автобус с детьми, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

По их данным, в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов, направлявшихся на отдых. Сообщается, что в результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Также в результате попадания БПЛА погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее страна-агрессор Россия выступила с циничным и лживым заявлением. Следственный комитет РФ выдвинул обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске. В список тогда попали бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Валентин Наливайченко, Александр Литвиненко и другие.

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