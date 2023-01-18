Президент Сербии осудил вторжение Путина и назвал Крым и Донбасс украинскими

Сербия, традиционно являющаяся одним из ближайших союзников России в Европе, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пытается дистанцироваться от Москвы. Президент Сербии Александар Вучич перестал общаться со своим российским коллегой и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

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Об этом Вучич заявил в интервью Bloomberg. Он отверг какие-либо территориальные претензии Путина к Украине.

"Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. И это так и останется", – подчеркнул лидер Сербии.

В то же время он предположил, что в этой войне "худшее еще впереди", поскольку обе стороны не собираются идти на уступки.

Также в интервью Александар Вучич, который имел десятки встреч с Путиным за последние годы и даже брал уроки русского языка, чтобы иметь возможность поговорить с ним без переводчика, отметил, что он не общался со своим российским коллегой "много месяцев".

По словам Вучича, неправильно считать, что Сербия всегда поддерживает Россию.

"Мы не всегда поддерживаем их позицию. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, поступающих из Кремля", - сказал президент Сербии.

С начала вторжения РФ в Украину Белград сопротивлялся давлению со стороны Евросоюза и не вводил санкции против Москвы, несмотря на то, что Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС.

Вучич подчеркнул, что членство страны в Евросоюзе является его конечной целью как президента. Но он сопротивляется санкциям из-за того, что Россия поддерживает его отказ признать независимость Косово и из-за собственного опыта экономической изоляции Сербии. Не маловажной причиной является и то, что Россия продает природный газ его стране по цене ниже рыночной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не будет помогать России обходить санкции.

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