Президент Зеленский наградил 150 военных, 101 из них – посмертно
Еще 150 украинских военных получили государственные награды за свою службу и защиту независимости Украины. К сожалению, из них 101 защитник был награжден посмертно.
Соответствующий указ №483/2023 президент Украины Владимир Зеленский подписал в среду, 9 августа. Он был опубликован на официальном сайте главы государства.
Гарант постановил наградить воинов за их личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.
Награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:
МИКИТЕЕК Назарий Владимирович – майор
ПЕТРОВ Олег Игоревич – капитан
ПЯЗА Владимир Дмитриевич (посмертно) – лейтенант
РОЩЕНКО Андрей Александрович (посмертно) – старший лейтенант.
Награжден орденом "За мужество" ІІ степени:
– ЧЕМЕРИС Андрей Иванович (посмертно) – младший сержант
Также глава государства постановил наградить орденом "За мужество" ІІІ степени:
БЕРИНЧАНА Ивана Петровича (посмертно) – солдата
БЕРНАДИНЮКА Игоря Степановича (посмертно) – солдата
БОДНАРЮКА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего солдата
БОЖЕСКУЛА Сергея Мирчевича (посмертно) – солдата
БОРОВОГО Руслана Витальевича (посмертно) – солдата
БРАНДАЛЬСКОГО Станислава Андреевича (посмертно) – солдата
БУТЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – солдата
ВИВЧАРИКА Руслана Павловича (посмертно) – солдата
ВОЛОШИНА Олега Павловича (посмертно) – солдата
ГАЦЕНКО Сергея Сергеевича – старшего лейтенанта
ГАШИНСКОГО Андрея Дмитриевича (посмертно) – солдата
ГИНЧУКА Сергея Владимировича (посмертно) – солдата
ГЛИНСКОГО Василия Васильевича (посмертно) – сержанта
ГОНЧАРА Сергея Ивановича – лейтенанта
ГОНЧАРУКА Богдана Владимировича (посмертно) – солдата
ГРАБЮКА Романа Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
ГУБЯКА Юрия Любомировича (посмертно) – солдата
ДАДАБАЕВА Марата Абдухамидовича (посмертно) – сержанта
ДАНИЛЮКА Михаила Васильевича (посмертно) – солдата
ДЗЮБКУ Олега Михайловича (посмертно) – солдата
ДЗЮБРИНА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта
ДЗЮНИКА Ивана Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата
ДИЛЕТА Назария Михайловича (посмертно) – старшего солдата
ДРОЗДЮКА Михаила Дмитриевича (посмертно) – солдата
ЕВСОВИЧА Ивана Витальевич – старший солдат
ЖАРИЯ Александра Николаевича (посмертно) – солдата
ЖЕЛИЗНЯКА Анатолия Анатольевича (посмертно) – солдата
ЗАРЕЧНЮКА Владимира Ивановича (посмертно) – старшину
КАЛАНЧУ Михаила Николаевича (посмертно) – солдата
КАТАНА Василия Валентиновича (посмертно) – солдата
КАЩУКА Игоря Александровича (посмертно) – солдата
КЕРНЯКЕВИЧА Алексея Игоревича (посмертно) – солдата
КИРИЛЬЧУКА Ивана Дмитриевича (посмертно) – солдата
КОБРИНА Николая Степановича (посмертно) – главного сержанта
КОВАЛЬЧУКА Ярослава Ярославича – солдата
КОЗАКОВА Виктора Ростиславовича (посмертно) – младшего сержанта
КОЗЛОВСКОГО Александра Викторовича (посмертно) – солдата
КОЗЛОВСКОГО Петра Васильевича (посмертно) – солдата
КОЗНЮКА Михаила Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
КОЛЕСНИКА Максима Петровича (посмертно) – солдата
КОМЕНЯРСКОГО Тараса Григорьевича (посмертно) – сержанта
КОРНИЙЧУКА Василия Николаевича (посмертно) – сержанта
КОРЧЕМНОГО Романа Александровича (посмертно) – солдата
КРАВЧУКА Виталия Олеговича (посмертно) – солдата
КУЗНЕЦОВА Виталия Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта
КУТОВОГО Вадима Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
КУЧЕРЕВОГО Владимира Анатольевича (посмертно) – старшего солдата
ЛЕВИЦКОГО Михаила Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
ЛИСАКОВСКОГО Андрея Руслановича (посмертно) – солдата
ЛЫСОГО Ивана Емельяновича (посмертно) – старшего сержанта
ЛОТВИНА Артема Ивановича (посмертно) – солдата
ЛЮХА Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата
ЛЯХОВИЧА Сергея Ивановича – солдата
ЛЯШКО Василия Ивановича (посмертно) – солдата
МАКАРУКА Андрея Ивановича – солдата
МАКСИМЮКА Николая Николаевича (посмертно) – сержанта
МАЛАШЕНКОВА Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата
МАРЕЧКО Назария Васильевича – главного сержанта
МАРУНЯКА Федора Богдановича (посмертно) – солдата
МАТВИЙЧУКА Евгения Вадимовича (посмертно) – солдата
МАЧУШАКА Ивана Ивановича (посмертно) – солдата
МИРОНИКА Павла Николаевича – солдата
МИХАЙЛОВА Валерия Васильевича (посмертно) – старшину
МИРОНОВА Михаила Александровича (посмертно) – солдата
МЕЩАНЧУКА Андрея Павловича – солдата
МОИСЕЕНКО Василия Васильевича (посмертно) – солдата
МОРОЗА Николая Николаевича (посмертно) – солдата
МУРАФУ Игоря Степановича – старшего солдата
СНАЙДЮКА Богдана Владимировича – лейтенанта
НАКЛАДЮКА Василия Васильевича (посмертно) – солдата
НЕСТЕРОВА Валентина Валерьевича (посмертно) – старшего солдата
НИЧАЮКА Сергея Владимировича (посмертно) – сержанта
ОСИПЧУКА Артема Владимировича (посмертно) – солдата
ОСТАШУКА Ярослава Васильевича (посмертно) – солдата
ОТКИДАЧА Виктора Николаевича (посмертно) – солдата
ПАШКО Тараса Витальевича – сержанта
ПЕЦКОВИЧА Юрия Романовича (посмертно) – солдата
ФИЛИПОВА Василия Ивановича (посмертно) – старшего солдата
ПИЛИПЧУКА Андрея Михайловича (посмертно) – солдата
ПИЛИПЧУКА Александра Евгеньевича (посмертно) – солдата
ПИХУРКУ Андрея Степановича (посмертно) – солдата
ПОКИТКО Богдана Ивановича (посмертно) – солдата
ПОЛИЩУКА Виталия Николаевича (посмертно) – солдата
ПОСТИЛЬНИКА Руслана Валерьевича (посмертно) – солдата
РОШКУ Дмитрия Федоровича (посмертно) – солдата
РУРАКА Константина Константиновича (посмертно) – солдата
САВЧУКА Владимира Владимировича – младшего сержанта
САВЧУКА Романа Васильевича – младшего сержанта
САПИГУ Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата
СИРМАНА Иона Виореловича (посмертно) – солдата
СЫТНИКА Александра Ивановича (посмертно) – солдата
СИРМАНА Василия Ярославовича – старшего солдата
СЛОБОДЯНА Ивана Васильевича (посмертно) – солдата
СОЦКОГО Александра Васильевича (посмертно) – сержанта
СТАРОДУМОВА Максима Юрьевича (посмертно) – солдата
СТЕЦОВКО Александра Владимировича (посмертно) – сержанта
СТРАТИЕНКО Юрия Михайловича – солдата
ТАРНОВЕЦКОГО Валентина Васильевича (посмертно) – старшего солдата
ТЕЛИЦЮ Олега Степановича (посмертно) – старшего солдата
ТЕРЛЕЦКОГО Ивана Ивановича – младшего сержанта
ТИМЧУКА Виктора Васильевича (посмертно) – старшего солдата
ТИЩЕНКО Виктора Валерьевича (посмертно) – солдата
ТОДИРЕНЧУКА Игоря Николаевича (посмертно) – младшего сержанта
ТОНКОШКУРА Александра Александровича (посмертно) – солдата
ТУРЛУКОВСКОГО Николая Николаевича – солдата
ФЕДОРЧУКА Александра Андреевича (посмертно) – солдата
ФЕДОРЮКА Сергея Викторовича (посмертно) – солдата
ФЕДЮКА Владимира Мирославовича – солдата
ФИЛИПЧУКА Бориса Петровича (посмертно) – солдата
ФУРМАНЕВИЧА Василия Теодозиевича – сержанта
ХМУЛЯКА Руслана Михайловича (посмертно) – солдата
ЦЯКА Николая Юрьевича (посмертно) – солдата
ШАБЛИЯ Василия Владимировича (посмертно) – главного сержанта
ШАТОХИНА Игоря Михайловича – солдата
ШЕВЧУКА Павла Павловича (посмертно) – солдата
ЮРЧУКА Руслана Викторовича (посмертно) – солдата
ЯЗЛОВЕЦКОГО Дмитрия Михайловича (посмертно) – солдата
ЯКИБЧУКА Руслана Дмитриевича (посмертно) – солдата
ЯЦКО Мирослава Мирославовича (посмертно) – солдата
Наградить медалью "За военную службу Украине":
ГАДЖЕРОВСКОГО Ярослава Богдановича – солдата
ДРОГОМИРЕЦКОГО Романа Ярославовича – младшего сержанта
ЕМЕЛЬЯНОВА Виктора Владимировича – старшего солдата
ЖУРАВЛЯ Николая Васильевича – старшего солдата
ЗАБЛОЦКОГО Дениса Александровича – старшего солдата
ЗУБИНА Алексея Михайловича – старшего солдата
КОВТУНА Михаила Ивановича – младшего сержанта
КРАВЧУКА Виктора Ивановича – главного сержанта
КРИЧУНА Николая Ярославича – солдата
КУРИЛЮКА Игоря Ярославича – солдата
МАЕВСКОГО Виталия Викторовича – старшего лейтенанта
МАЛАНЧИНА Михаила Александровича – младшего сержанта
НИКОЛАЙЧУКА Богдана Григорьевича – старшего лейтенанта
МОРГУНА Георгия Викторовича – солдата
НАГОРНЯКА Михаила Михайловича – штаб-сержанта
НИКОЛАЕВА Игоря Владимировича – солдата
ПАНЬКО Николая Николаевича – старшего сержанта
ПАСЕЧКУ Ивана Ярославовича – старшего сержанта
ПИНЬКЕВИЧА Игоря Степановича – лейтенанта
САВЮКА Игоря Дмитриевича – младшего сержанта
СТАРИНСКОГО Александра Андреевича – старшего солдата
ТОПЧИЕВА Виктора Сергеевича – солдата
ТУРЧМАНОВИЧА Андрея Игоревича – младшего сержанта
УХАНСКОГО Василия Николаевича – солдата
ШПИНТУ Андрея Ивановича – солдата
ЯБЛОНСКОГО Василия Богдановича – старшего солдата.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских воинов, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лют" Гвардии наступления.
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