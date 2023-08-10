Президент Зеленский наградил 150 военных, 101 из них – посмертно

Еще 150 украинских военных получили государственные награды за свою службу и защиту независимости Украины. К сожалению, из них 101 защитник был награжден посмертно.

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Соответствующий указ №483/2023 президент Украины Владимир Зеленский подписал в среду, 9 августа. Он был опубликован на официальном сайте главы государства.

Гарант постановил наградить воинов за их личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.

Награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:

МИКИТЕЕК Назарий Владимирович – майор

ПЕТРОВ Олег Игоревич – капитан

ПЯЗА Владимир Дмитриевич (посмертно) – лейтенант

РОЩЕНКО Андрей Александрович (посмертно) – старший лейтенант.

Награжден орденом "За мужество" ІІ степени:

– ЧЕМЕРИС Андрей Иванович (посмертно) – младший сержант

Также глава государства постановил наградить орденом "За мужество" ІІІ степени:

БЕРИНЧАНА Ивана Петровича (посмертно) – солдата

БЕРНАДИНЮКА Игоря Степановича (посмертно) – солдата

БОДНАРЮКА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего солдата

БОЖЕСКУЛА Сергея Мирчевича (посмертно) – солдата

БОРОВОГО Руслана Витальевича (посмертно) – солдата

БРАНДАЛЬСКОГО Станислава Андреевича (посмертно) – солдата

БУТЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – солдата

ВИВЧАРИКА Руслана Павловича (посмертно) – солдата

ВОЛОШИНА Олега Павловича (посмертно) – солдата

ГАЦЕНКО Сергея Сергеевича – старшего лейтенанта

ГАШИНСКОГО Андрея Дмитриевича (посмертно) – солдата

ГИНЧУКА Сергея Владимировича (посмертно) – солдата

ГЛИНСКОГО Василия Васильевича (посмертно) – сержанта

ГОНЧАРА Сергея Ивановича – лейтенанта

ГОНЧАРУКА Богдана Владимировича (посмертно) – солдата

ГРАБЮКА Романа Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

ГУБЯКА Юрия Любомировича (посмертно) – солдата

ДАДАБАЕВА Марата Абдухамидовича (посмертно) – сержанта

ДАНИЛЮКА Михаила Васильевича (посмертно) – солдата

ДЗЮБКУ Олега Михайловича (посмертно) – солдата

ДЗЮБРИНА Юрия Николаевича (посмертно) – старшего сержанта

ДЗЮНИКА Ивана Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

ДИЛЕТА Назария Михайловича (посмертно) – старшего солдата

ДРОЗДЮКА Михаила Дмитриевича (посмертно) – солдата

ЕВСОВИЧА Ивана Витальевич – старший солдат

ЖАРИЯ Александра Николаевича (посмертно) – солдата

ЖЕЛИЗНЯКА Анатолия Анатольевича (посмертно) – солдата

ЗАРЕЧНЮКА Владимира Ивановича (посмертно) – старшину

КАЛАНЧУ Михаила Николаевича (посмертно) – солдата

КАТАНА Василия Валентиновича (посмертно) – солдата

КАЩУКА Игоря Александровича (посмертно) – солдата

КЕРНЯКЕВИЧА Алексея Игоревича (посмертно) – солдата

КИРИЛЬЧУКА Ивана Дмитриевича (посмертно) – солдата

КОБРИНА Николая Степановича (посмертно) – главного сержанта

КОВАЛЬЧУКА Ярослава Ярославича – солдата

КОЗАКОВА Виктора Ростиславовича (посмертно) – младшего сержанта

КОЗЛОВСКОГО Александра Викторовича (посмертно) – солдата

КОЗЛОВСКОГО Петра Васильевича (посмертно) – солдата

КОЗНЮКА Михаила Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

КОЛЕСНИКА Максима Петровича (посмертно) – солдата

КОМЕНЯРСКОГО Тараса Григорьевича (посмертно) – сержанта

КОРНИЙЧУКА Василия Николаевича (посмертно) – сержанта

КОРЧЕМНОГО Романа Александровича (посмертно) – солдата

КРАВЧУКА Виталия Олеговича (посмертно) – солдата

КУЗНЕЦОВА Виталия Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта

КУТОВОГО Вадима Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

КУЧЕРЕВОГО Владимира Анатольевича (посмертно) – старшего солдата

ЛЕВИЦКОГО Михаила Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

ЛИСАКОВСКОГО Андрея Руслановича (посмертно) – солдата

ЛЫСОГО Ивана Емельяновича (посмертно) – старшего сержанта

ЛОТВИНА Артема Ивановича (посмертно) – солдата

ЛЮХА Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата

ЛЯХОВИЧА Сергея Ивановича – солдата

ЛЯШКО Василия Ивановича (посмертно) – солдата

МАКАРУКА Андрея Ивановича – солдата

МАКСИМЮКА Николая Николаевича (посмертно) – сержанта

МАЛАШЕНКОВА Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата

МАРЕЧКО Назария Васильевича – главного сержанта

МАРУНЯКА Федора Богдановича (посмертно) – солдата

МАТВИЙЧУКА Евгения Вадимовича (посмертно) – солдата

МАЧУШАКА Ивана Ивановича (посмертно) – солдата

МИРОНИКА Павла Николаевича – солдата

МИХАЙЛОВА Валерия Васильевича (посмертно) – старшину

МИРОНОВА Михаила Александровича (посмертно) – солдата

МЕЩАНЧУКА Андрея Павловича – солдата

МОИСЕЕНКО Василия Васильевича (посмертно) – солдата

МОРОЗА Николая Николаевича (посмертно) – солдата

МУРАФУ Игоря Степановича – старшего солдата

СНАЙДЮКА Богдана Владимировича – лейтенанта

НАКЛАДЮКА Василия Васильевича (посмертно) – солдата

НЕСТЕРОВА Валентина Валерьевича (посмертно) – старшего солдата

НИЧАЮКА Сергея Владимировича (посмертно) – сержанта

ОСИПЧУКА Артема Владимировича (посмертно) – солдата

ОСТАШУКА Ярослава Васильевича (посмертно) – солдата

ОТКИДАЧА Виктора Николаевича (посмертно) – солдата

ПАШКО Тараса Витальевича – сержанта

ПЕЦКОВИЧА Юрия Романовича (посмертно) – солдата

ФИЛИПОВА Василия Ивановича (посмертно) – старшего солдата

ПИЛИПЧУКА Андрея Михайловича (посмертно) – солдата

ПИЛИПЧУКА Александра Евгеньевича (посмертно) – солдата

ПИХУРКУ Андрея Степановича (посмертно) – солдата

ПОКИТКО Богдана Ивановича (посмертно) – солдата

ПОЛИЩУКА Виталия Николаевича (посмертно) – солдата

ПОСТИЛЬНИКА Руслана Валерьевича (посмертно) – солдата

РОШКУ Дмитрия Федоровича (посмертно) – солдата

РУРАКА Константина Константиновича (посмертно) – солдата

САВЧУКА Владимира Владимировича – младшего сержанта

САВЧУКА Романа Васильевича – младшего сержанта

САПИГУ Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата

СИРМАНА Иона Виореловича (посмертно) – солдата

СЫТНИКА Александра Ивановича (посмертно) – солдата

СИРМАНА Василия Ярославовича – старшего солдата

СЛОБОДЯНА Ивана Васильевича (посмертно) – солдата

СОЦКОГО Александра Васильевича (посмертно) – сержанта

СТАРОДУМОВА Максима Юрьевича (посмертно) – солдата

СТЕЦОВКО Александра Владимировича (посмертно) – сержанта

СТРАТИЕНКО Юрия Михайловича – солдата

ТАРНОВЕЦКОГО Валентина Васильевича (посмертно) – старшего солдата

ТЕЛИЦЮ Олега Степановича (посмертно) – старшего солдата

ТЕРЛЕЦКОГО Ивана Ивановича – младшего сержанта

ТИМЧУКА Виктора Васильевича (посмертно) – старшего солдата

ТИЩЕНКО Виктора Валерьевича (посмертно) – солдата

ТОДИРЕНЧУКА Игоря Николаевича (посмертно) – младшего сержанта

ТОНКОШКУРА Александра Александровича (посмертно) – солдата

ТУРЛУКОВСКОГО Николая Николаевича – солдата

ФЕДОРЧУКА Александра Андреевича (посмертно) – солдата

ФЕДОРЮКА Сергея Викторовича (посмертно) – солдата

ФЕДЮКА Владимира Мирославовича – солдата

ФИЛИПЧУКА Бориса Петровича (посмертно) – солдата

ФУРМАНЕВИЧА Василия Теодозиевича – сержанта

ХМУЛЯКА Руслана Михайловича (посмертно) – солдата

ЦЯКА Николая Юрьевича (посмертно) – солдата

ШАБЛИЯ Василия Владимировича (посмертно) – главного сержанта

ШАТОХИНА Игоря Михайловича – солдата

ШЕВЧУКА Павла Павловича (посмертно) – солдата

ЮРЧУКА Руслана Викторовича (посмертно) – солдата

ЯЗЛОВЕЦКОГО Дмитрия Михайловича (посмертно) – солдата

ЯКИБЧУКА Руслана Дмитриевича (посмертно) – солдата

ЯЦКО Мирослава Мирославовича (посмертно) – солдата

Наградить медалью "За военную службу Украине":

ГАДЖЕРОВСКОГО Ярослава Богдановича – солдата

ДРОГОМИРЕЦКОГО Романа Ярославовича – младшего сержанта

ЕМЕЛЬЯНОВА Виктора Владимировича – старшего солдата

ЖУРАВЛЯ Николая Васильевича – старшего солдата

ЗАБЛОЦКОГО Дениса Александровича – старшего солдата

ЗУБИНА Алексея Михайловича – старшего солдата

КОВТУНА Михаила Ивановича – младшего сержанта

КРАВЧУКА Виктора Ивановича – главного сержанта

КРИЧУНА Николая Ярославича – солдата

КУРИЛЮКА Игоря Ярославича – солдата

МАЕВСКОГО Виталия Викторовича – старшего лейтенанта

МАЛАНЧИНА Михаила Александровича – младшего сержанта

НИКОЛАЙЧУКА Богдана Григорьевича – старшего лейтенанта

МОРГУНА Георгия Викторовича – солдата

НАГОРНЯКА Михаила Михайловича – штаб-сержанта

НИКОЛАЕВА Игоря Владимировича – солдата

ПАНЬКО Николая Николаевича – старшего сержанта

ПАСЕЧКУ Ивана Ярославовича – старшего сержанта

ПИНЬКЕВИЧА Игоря Степановича – лейтенанта

САВЮКА Игоря Дмитриевича – младшего сержанта

СТАРИНСКОГО Александра Андреевича – старшего солдата

ТОПЧИЕВА Виктора Сергеевича – солдата

ТУРЧМАНОВИЧА Андрея Игоревича – младшего сержанта

УХАНСКОГО Василия Николаевича – солдата

ШПИНТУ Андрея Ивановича – солдата

ЯБЛОНСКОГО Василия Богдановича – старшего солдата.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских воинов, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лют" Гвардии наступления.

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