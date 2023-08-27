'При чем здесь Россия?' В ОП предложили миру не унижаться и исключить РФ из зерновой сделки

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "унизительными" попытки Турции уговорить Россию продлить действие зернового соглашения. По его мнению, действия государства-агрессора в Черном море лишают Анкару субъектности в Черноморской акватории.

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Украинское зерно в большом количестве заказала ООН, Турция же определена как страна, которая должна обеспечить его поставки через свои морские порты, поэтому при чем здесь Россия – непонятно. Свою позицию Подоляк озвучил в эфире телемарафона.

По его мнению, действия России в Черном море унизительны для Турции как ключевой страны Черноморской акватории. Еще большим унижением для Анкары являются попытки после этого уговорить Россию вернуться к зерновому соглашению.

"Вас лишили субъектности, унизили в акватории Черного моря, где вы считаетесь страной мощной, я о Турецкой Республике, после этого вы едете в Сочи говорить: "А может ты все же согласишься на то, что можно продлить зерновую сделку?" .Это "обнуление" многих репутационных составляющих и нельзя дальше так себя вести", – заявил Подоляк.

Он напомнил, что в рамках зернового соглашения Организация Объединенных Наций выступила в качестве заказчика значительных объемов украинского зерна для стран, перед которыми замаячила угроза голода. Турция же как мощное государство в Черном море должна обеспечить вывоз этого зерна через свои морские порты. Поэтому Подоляку непонятно, зачем в этой схеме нужна Россия.

"К чему здесь Россия? Почему вы унижаетесь постоянно перед Россией? После этого вы хотите выглядеть субъектными? Это же странно будет выглядеть… Нельзя периодически приходить и говорить "Мы хотим о чем-то договориться с Путиным". О чем вы хотите договориться с человеком, который вас унижает, чтобы он вас не унижал?" – поинтересовался советник главы ОПУ.

Он заявил, что в настоящее время в Черном море только Украина демонстрирует свою субъектность, ведь восстанавливает возможности для безопасного коммерческого судоходства, атакуя российский флот.

"Сегодня в акватории Черного моря субъектно выглядит исключительно Украина, потому что используя морские дроны, мы хотим загнать в российские порты Черноморский флот и после этого море будет таким, каким оно должно быть – морем внешней юрисдикции, где коммерческое судоходство абсолютно безопасно", – заявил Подоляк.

Напомним, зерновое соглашение, посредниками в котором выступили ООН и Турция, начало действовать в июле 2022 года. Оно позволило разблокировать экспорт зерна через украинские порты.

Однако Россия регулярно шантажировала мир своим выходом из соглашения. В конце концов, 17 июля 2023 года Кремль реализовал угрозы и заявил о прекращении действия соглашения с 18 июля.

После этого войска РФ начали наносить удары по зерновой и портовой инфраструктуре юга Украины.

Турция же не прекращает попыток возобновить действие зернового соглашения. 22 августа стало известно, что в целях убедить в этом российского президента Владимира Путина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию.

Между тем 26 августа стало известно, что из акватории Одесского порта вышло грузовое судно, это произошло без всяких "сделок" с агрессором.