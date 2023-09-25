'При содействии международной помощи для Украины': США подписало соглашение о финансировании обороны Польши на $2 млрд

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о выделении Польше кредита на сумму 2 миллиардов долларов с целью усиления ее оборонных возможностей. В заявлении Государственного департамента подчеркивается, что Польша считается надежным союзником Соединенных Штатов, и ее безопасность имеет стратегическое значение для общей обороны восточного фронта НАТО.

Об этом информирует пресс-служба. Польша нацелена на укрепление безопасности в регионе и активно привлекает инвестиции для усиления своих оборонных потенциалов.

"Сегодня Соединенные Штаты с гордостью объявляют о подписании знакового соглашения о прямом кредите иностранного военного финансирования (FMF) на сумму 2 миллиарда долларов для поддержки оборонной модернизации Польши", – говорится в заявлении.

Польша реализует амбициозные планы по значительному расширению своих вооруженных сил. В рамках этих усилий, страна отказывается от устаревшей военной техники российского происхождения и вместо этого реализует масштабную и многолетнюю программу модернизации своих оборонных возможностей. Также было заключено Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки (EDCA). Польша приветствует размещение войск союзников, включая американские войска, включая группу НАТО, под руководством США и штаб V корпуса США (передовые), а также активно участвует в миссиях НАТО в регионе.

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Правительство США предоставляет Польше гарантию на сумму до 60 миллионов долларов, которая покрывает займ, полученный Польшей для срочной модернизации своих оборонных возможностей, включая закупку оборонных товаров и услуг в Соединенных Штатах.

"Кредитные поступления будут способствовать дальнейшему продвижению усилий Польши в военной модернизации в широком спектре возможностей, существенно способствуя укреплению обороны и сдерживанию восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет в случае получения польской армией нового вооружения.

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