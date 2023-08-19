При ударе России по Чернигову погибла 6-летняя девочка: ее мама в тяжелом состоянии

Число жертв ракетного удара по центру Чернигова, нанесенного днем 19 августа, возросло до шести человек. От полученных ранений скончалась 6-летняя девочка, патрульным не удалось реанимировать ребенка.

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Ее мама находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В Чернигове количество погибших возросло до 6. Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, около полудня 19 августа армия России нанесла ракетный удар по центру Чернигова. По состоянию на 14 часов известно о 6 погибших и около 40 пострадавших, среди которых много детей.

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на видео, на появившихся в сети кадрах виден мощный взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт РФ публикацией последствий удара и заявил, что "Россия должна проиграть". И чтобы это непременно произошло, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.