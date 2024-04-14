При уходе ВСУ из Авдеевки героически погибла 30-летняя снайперша из Ривненщины: без мамы остался сын. Фото

На фронте на востоке Украины 22 февраля 2024 года погибла снайпер из 53 отдельной механизированной бригады ВСУ Екатерина Шинкаренко (позывной "Виски"). У нашей защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Острожский городской совет сообщил в Facebook, что Героине было 30 лет. Ее семья проживает в Остроге (Ривненская область), но Шинкаренко родилась в Краматорске (Донецкая область), рассказал Юрий Слобожанский.

Военнослужащая Вооруженных сил погибла во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время ухода Сил обороны из Авдеевки. Украинка получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино – Северное.

Тела "Виски" и ее побратимов остались глубоко в тылу врага без возможности эвакуации.

"И только на этой неделе нам удалось вернуть их домой, а уже вчера закончили все официальные мероприятия по установке и опознанию", – сообщил Слобожанский. Похоронят снайпера ВСУ в городе Острог.

При жизни военнослужащая была награждена орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Генштаба "Золотой крест" и отличием Минобороны "Крест доблести".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В боях на востоке страны погиб 38-летний военнослужащий Игорь Бескоровайный из Тернопольской области. Он служил стрелком-гранатометчиком в рядах легендарной бригады "Эдельвейс".

– 6 апреля на Донетчине вблизи города Часов Яр погиб сержант, стрелок-санитар Василий Нестерчук. Герой проживал на Киевщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!