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При уходе ВСУ из Авдеевки героически погибла 30-летняя снайперша из Ривненщины: без мамы остался сын. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
2,9 т.
Погибла женщина-военнослужащая ВСУ

На фронте на востоке Украины 22 февраля 2024 года погибла снайпер из 53 отдельной механизированной бригады ВСУ Екатерина Шинкаренко (позывной "Виски"). У нашей защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Острожский городской совет сообщил в Facebook, что Героине было 30 лет. Ее семья проживает в Остроге (Ривненская область), но Шинкаренко родилась в Краматорске (Донецкая область), рассказал Юрий Слобожанский.

На войне погибла Шинкарнеко Екатерина Сергеевна

Военнослужащая Вооруженных сил погибла во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время ухода Сил обороны из Авдеевки. Украинка получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино – Северное.

Подтверждена гибель Екатерины Шинкарнеко
Украинке навсегда осталось 30 лет

Тела "Виски" и ее побратимов остались глубоко в тылу врага без возможности эвакуации.

"И только на этой неделе нам удалось вернуть их домой, а уже вчера закончили все официальные мероприятия по установке и опознанию", – сообщил Слобожанский. Похоронят снайпера ВСУ в городе Острог.

Украинка стала на защиту родной страны
Героиня погибла в Донецкой области
Тело снайпера долгое время оставалось во вражеском тылу

При жизни военнослужащая была награждена орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Генштаба "Золотой крест" и отличием Минобороны "Крест доблести".

Екатерина Шинкаренко (позывной Виски)
Шинкаренко отдала за Украину самое ценное – свою жизнь
Шинкаренко была снайпером в 53 ОМБр
Карта боевых действий на Донетчине

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В боях на востоке страны погиб 38-летний военнослужащий Игорь Бескоровайный из Тернопольской области. Он служил стрелком-гранатометчиком в рядах легендарной бригады "Эдельвейс".

– 6 апреля на Донетчине вблизи города Часов Яр погиб сержант, стрелок-санитар Василий Нестерчук. Герой проживал на Киевщине.

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