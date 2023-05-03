Причастна не только Львова-Белова: СМИ назвали имена кураторов похищений украинских детей

В России кроме президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой к похищению украинских детей причастен ряд других российских чиновников разного уровня. В частности, за "перевоспитание" маленьких украинцев отвечают назначенные Москвой в оккупированных украинских регионах "чиновники".

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Также в схеме задействованы так называемые "руководители" оккупационных "министерств" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым, отметился в совершении этого тяжкого военного преступления и глава Чечни Рамзан Кадыров. Имена военных преступников, которые, в отличие от Путина и Львовской-Беловой, пока не дождались ордеров об аресте от Международного уголовного суда, обнародовали украинские СМИ.

Журналисты установили, что Путин и Львова-Белова – это только "верхушка айсберга" в масштабной схеме похищения и "перевоспитания" украинских детей. В этой схеме задействованы созданные оккупантами "службы по делам детей" оккупированных Россией территорий, "детские омбудсмены", "министерства образования, молодежи и спорта" во временно захваченных украинских регионах.

Так, во временно оккупированном Крыму педагогами руководит предательница Валентина Лаврик, в так называемой "ДНР" – Ольга Калударова, в так называемой "ЛНР" – Иван Кусов, на оккупированной части Херсонской области – Михаил Родиков, Запорожской – Елена Шапурова.

Службой детей в "ДНР" руководит Светлана Майборода, в Крыму – Анастасия Омельченко.

"Министерства молодежи и спорта" оккупированных территорий возглавляют: в Донецкой области Александр Громаков, в Луганской области Дмитрий Сидоров, в Херсонской области Эльвира Витренко, на Запорожье Антон Тыцкий.

Детским омбудсменом оккупированного Крыма является Ирина Клюева, в ДНР – Дарья Морозова, ЛНР – Инна Швенк.

"К похищению детей косвенно привлечены и "министерства соцполитики и труда", поскольку именно они выдавали выплаты за детей родителям на оккупированных в прошлом году территориях", – отмечают журналисты.

Так, в "ДНР" таким "министерством" руководит Денис Стрельченко, в "ЛНР" – Светлана Малахова, на оккупированной части Запорожской области – Евгений Маркелов, в Херсонской области – Алла Бархатнова, в Крыму – Елена Романовская, в РФ – Антон Котяков.

Также активно задействованы в похищении тысяч украинских детей местные гауляйтеры Сергей Аксенов (Крым), Леонид Пасечник ("ЛНР"), Денис Пушилин ("ДНР"), Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область).

"Вопросами детей на оккупированных территориях озабочены и так называемые меценаты. А именно, например, православный олигарх России Константин Малофеев. Он и его "Фонд святителя Василия Великого" является соавтором проекта "Счастливое детство". В 2014-м он финансировал подразделения террористов вроде Игоря Гиркина (экс-главаря террористов "ДНР", бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина. – Ред.)", – отмечают расследователи.

Также за похищением украинских детей торчат уши главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его матери Аймани Несеевны Кадыровой: фонд, которым она руководит, регулярно отчитывается о "помощи" украинским детям.

Сам же Кадыров в сотрудничестве со Львовой-Беловой под Грозным создал лагерь для "перевоспитания детей с новых территорий РФ". Туда упрекают несовершеннолетних украинцев, которые особенно активно сопротивляются попыткам их "русифицировать".

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Российский диктатор подозревается в непосредственном участии в насильственной депортации граждан Украины и неспособности воспрепятствовать совершению военных преступлений военнослужащими и должностными лицами РФ.

Вместе с ним арестовать должны и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, которая организовывала похищение украинских детей с оккупированных территорий.

27 апреля ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и подтвердила геноцид со стороны РФ. Теперь к странам, ратифицировавшим Римский статут и обязанным выполнить решения МКС, добавились еще и те страны-члены ПАСЕ, которые не входят в юрисдикцию Международного уголовного суда.