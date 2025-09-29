Причастны к ракетному террору украинцев: в ГУР обнародовали имена командного состава дальней авиации РФ. Фото

ГУР МО Украины публикует имена российских военных преступников, причастных к ракетному террору против Украины. Главное управление разведки обнародовало данные о 13 лицах из командного состава дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, которых называют ответственными за планирование и организацию пусков крылатых и аэробаллистических ракет по украинским городам.

В сообщении ГУР указана информация, содержащая места регистрации, телефоны, электронные адреса и другие идентификационные данные фигурантов. Их имена и персональные данные переданы в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности. В разведке также подчеркнули, что идентификация командного состава дальней авиации была одним из приоритетов работы и стала возможной благодаря собранным материалам и перехватам.

Информация разведки

Главное управление разведки указывает конкретные фамилии и должности лиц, которых считают причастными. Среди названных:

генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушных сил – заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил ВС РФ;

– командующий военно-воздушных сил – заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил ВС РФ; генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадьевич – командующий дальней авиацией ВВС ВВС ВС РФ;

– командующий дальней авиацией ВВС ВВС ВС РФ; полковник Шевель Сергей Викторович – начальник штаба – первый заместитель командующего дальней авиации;

– начальник штаба – первый заместитель командующего дальней авиации; генерал-майор Пчела Олег Владимирович – заместитель командующего дальней авиации.

Разведка утверждает, что в распоряжении имеются также контакты и идентификационные номера упомянутых лиц, которые будут использованы в качестве доказательства в дальнейших правовых процедурах.

Статистика и последствия

По данным ГУР, в период 24 февраля 2022 по 31 августа 2025 года зафиксированы массовые запуски с самолетов дальней авиации: 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с Ту-95МС и Ту-160, 321 пуск крылатых Х-22/Х-32 с Ту-22М3 и 171 запуск аэробаллистических "Кинджал" с МиГ-31К/И.

Эти удары, как отмечают в разведке, были направлены на гражданскую инфраструктуру – больницы, родильные дома, учебные заведения, многоквартирные дома и электростанции. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены значительные разрушения.

Что дальше

Полученные материалы ГУР передает в национальные и международные органы для расследований и привлечения к ответственности. В сообщении также напомнили, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие – и это один из главных месседжей публикации.

