Приднестровье – это угроза для Украины: генерал озвучил новые цели войны

Самопровозглашенная молдавская республика Приднестровье является "раковой опухолью" в теле безопасности Украины, от которой рано или поздно придется избавиться. Но первостепенная цель нашей армии – полное освобождение оккупированных территорий и выход на границы по состоянию на 1991 год.

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Еще две актуальные цели – демилитаризация и денуклеаризация страны-террориста России. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Приднестровье – это раковая опухоль. Мы не можем оставлять ее на теле нашей безопасности. Поэтому раньше или позже этот вопрос будет решен", – подчеркнул он. Вместе с тем генерал заметил, что украинская армия не будет воевать "на несколько фронтов", на Приднестровье и Беларусь, поскольку "это неправильный подход с военной точки зрения".

"Наша цель – выход на границы 1991 года и дальнейшие действия по демилитаризации и денуклеаризации России", – заявил Романенко.

В этом контексте он подчеркнул, что среди задач Украины нет денацификации страны-агрессора России. По мнению Романенко, это "их внутренний вопрос".

"Мы не ставим вопрос о денацификации. В РФ проживает много наций, и если их оставить там как тараканов в банке, они друг другу перегрызут горло, пока выйдут на демократические основы", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам американского Института изучения войны (ISW), Кремль может планировать провокации в Приднестровье. В частности, агрессор готов использовать свои войска под чужим флагом. Российское минобороны предупредило о якобы готовящейся провокации ВСУ со стороны Приднестровья.