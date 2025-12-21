Приехали в Россию по студенческим визам: в Украине погибли двое индийских студентов, которых 'насильно завербовали' в армию РФ

Двое граждан Индии, которые приехали в Россию по студенческим визам, погибли на фронте. Их семьи утверждают, что их насильно завербовали для участия в войне в Украине.

Тела 22-летнего Аджая Годары из Биканера в штате Раджастан и 30-летнего Ракеша Кумара Маурьи из Уттаракханда уже были возвращены на родину и переданы их родственникам. Об этом пишет The Independent.

Годара и Кумар поехали в Россию по отдельности по студенческим визам, но позже в видео, присланных своим семьям, заявили, что их завербовали в армию и отправили на фронт в Украине.

Они утверждали, что согласились на то, что, по их мнению, было небоевой гражданской работой уборщиков и помощников. Однако позже граждане Индии обнаружили, что их зачислили в российскую армию и отправили на передовую в Украину.

"Вероятно, они искали подработку по студенческой визе", – сказано в сообщении.

Что известно о погибших

Мы уже рассказывали об истории Ракеша Кумара – тогда, в сентябре этого года, его родные умоляли власти Индии помочь вернуть мужчину домой.

Ракеш Кумар из села Кушмот выехал в Санкт-Петербург 7 августа по студенческой визе. Сначала он сообщил родным, что безопасно прибыл, но уже через несколько дней намекнул на проблемы. Последний раз они разговаривали напрямую 30 августа: тогда Ракеш признался, что его принудительно мобилизовали в российскую армию и готовятся отправить на фронт в Украину. Вскоре телефон мужчины выключился, а впоследствии семья получила его фото в военной форме.

Через несколько дней Ракеш снова позвонил с неизвестного российского номера. Он рассказал, что у него изъяли паспорт и документы, удалили официальную электронную почту и отправили на военную подготовку на Донбасс. Это было последнее известие от него.

Аджай Годара поехал в Россию в ноябре 2024 года, чтобы изучать язык, и, как утверждается, был завербован спустя почти 10 месяцев. Семья Годары в последний раз получала от него известия 22 сентября.

Он был единственным сыном Махавира Прасада и Калавати Годара, которые тоже просили помощи у местных чиновников, узнав о его вербовке.

"Я отправила его на учебу, почему вы втянули его в эту войну? Аджу – мой единственный сын. Верните его домой любой ценой", – сказала его мать после того, как они получили известие о его смерти.

Ранее мы писали, что индийское правительство подтвердило, что Россия вербует их граждан для пополнения оккупационного войска. По меньшей мере 26 граждан Индии уже погибли на войне против Украины.

Проекту "Хочу жить" известны имена 22-х из 26 ликвидированных наемников из Индии. Всего, по информации Нью-Дели, контракты с министерством обороны РФ подписали более 200 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Индия активизирует контакты с российским оборонным сектором, несмотря на риски санкций и геополитическое давление. Правительство премьера Нарендры Моди стремится переориентировать многолетнее оборонное партнерство с Москвой в сторону совместных разработок.

