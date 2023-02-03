''Приезжайте в Бахмут – и поговорим'': Пригожин нагло прокомментировал вызов на допрос и сообщение о подозрении

Руководителю ЧВК "Вагнер" Пригожину было объявлено подозрение и вызов в прокуратуру. Однако он заявил, что в Украину не поедет.

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Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Вместо того, он иронично пригласил правительство Украины в Бахмут.

"Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жо*ой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею", – сообщил руководитель вагнеровцев.

Пригожин также "предложил" ВСУ "сдать Бахмут". Правительству Украины он язвительно предложил посетить этот город для переговоров с ним.

"А если серьезно, приезжайте в Бахмут – и поговорим", – пишет он.

Напомним, что сегодня, 3 февраля 2023 года, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о вручении подозрения Евгению Пригожина. Причина тому – посягательство на целостность Украины. В результате расследования было установлено, что руководитель ЧВК "Вагнер" имеет все полномочия, полученные от российского правительства, чтобы вербовать и подготавливать граждан РФ к войне. Пригожин был вызван на допрос с 13 по 14 февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, США расширили санкции против России на 19 физических и 35 юридических лиц. Ряд лиц и компаний попали под ограничения из-за связей с ЧВК "Вагнер", а сама ЧВК объявлена транснациональной криминальной организацией.

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