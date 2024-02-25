Приглашение Украины в НАТО может способствовать обеспечению мира, – Расмуссен

Вступление Украины в НАТО может обеспечить мир и право на существование как свободной, демократической и независимой страны. В то же время членство Украины в Североатлантическом альянсе также будет гарантировать долгосрочную безопасность Европы.

При этом российский диктатор Владимир Путин должен понять, что Украина в любом случае присоединится к НАТО. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил во время форума "Украина. Год 2024".

По его словам, потребности Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО должны обеспечить гарантии безопасности. Также Расмуссен уверен, что долгосрочная безопасность Европы и НАТО зависит от вступления Украины, поэтому Запад продолжает работать над этим вопросом.

"По запросу президента Зеленского мы учредили новую рабочую группу высокого уровня по евроатлантической интеграции Украины. Мы уже готовим определенный отчет. Я не буду сейчас анонсировать его содержание, но очевидно одно – серые зоны – это опасные зоны. Это рецепт будущих войн и нестабильности на нашем континенте", – сказал Расмуссен.

Он также подчеркнул, что Путин должен осознавать, что Украина в будущем станет членом НАТО. Также кремлевский диктатор должен знать, что он не сможет ничего сделать, чтобы не допустить этого.

"Собственно приглашение Украины в НАТО может способствовать обеспечению мира. Украина имеет право на существование как свободная, демократическая и независимая страна. Украина и украинский нард имеют право решать будущее своей страны", – заявил Расмуссен.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. В то же время, российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину, одной из целей которого было помешать расширению блока НАТО, добился противоположного.

Ранее посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что суть двусторонних соглашений между Украиной и США о безопасности – это обеспечение украинской обороны до того момента, пока страна не станет частью НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!