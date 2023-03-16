Пригожин и Сечин могут объединиться в борьбе за выживание: что общего у экс-фаворитов Кремля и почему их союз может усилиться

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который утратил позиции в Кремле, может объединиться со своим коллегой по несчастью – главой совета директоров "Роснефти" Игорем Сечиным. Предполагается, что они попытаются усилить тактический союз по борьбе за властные позиции в России.

Видео дня

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Украинского института будущего". Отмечается, что в текущем месяце произошло несколько встреч Пригожина и Сечина, в которых они обсуждали поддержку "Роснефтью" ЧВК "Вагнер" и связанных с ней структур.

Как известно, Сечин является одним из ключевых игроков "башни Кремля". У него даже есть своя группа элит – "группа Сечина", которая начала усиливаться в 2001-2003 годах из-за того, что Путин стал монополизировать нефтяной рынок.

Вскоре "Роснефть" поглотила всех своих конкурентов и в этом, как раз четко видно приближенность Сечина к Путину.

Но в последние пять лет позиции группы на внутриполитическом поле ослабевают. "Роснефть" потеряла большинство "своих" депутатов Думы, которые перешли в другие "элиты", и таким образом потеряла контроль над рядом ключевых для себя регионов.

Тем не менее "Роснефть" активно работает за пределами Российской Федерации и добывает там драгоценные металлы, редкоземельные элементы. Часто это происходит в конфликтных зонах. К примеру, добыча золота на территории Нагорного Карабаха и попытка получить контроль над нефтяными полями в Сирии. Поэтому компания нуждается в помощи "вагнеровцев".

Больше всего вопрос физической защиты и обороны мест промысла или разведки, охраны специалистов актуален в Африке, где Сечин также ищет редкие металлы, и где часто были замечены представители ЧВК.

Как говорится в статье, группа Сечина в настоящее время переживает период кризиса. Санкции и изгнание РФ из мировой политической арены ослабили позиции "Роснефти", поэтому ее функционал как мостика-коммуникатора с западными элитами теряет смысл. Вместе с этим падает и уровень важности Сечина в окружении Путина.

У Пригожина дела обстоят еще хуже. У него вообще нет "своей" "башни Кремля". Так, он является для кровавого диктатора всего лишь "порученцем". Пригожин необходим только для выполнения "грязной работы" и роли "губки" для впитывания репутационного негатива.

Кроме того, само положение Пригожина напрямую зависит от Путина. Но он всячески пытается его улучшить за счет проигрыша ВС РФ на войне в Украине.

Пригожин мечтает попасть в одну из "башен Кремля" как полноправный участник – куратор системы. Путь он пытается проложить через силовые структуры, критикуя командование армии страны-агрессора, чтобы дискредитировать его. Однако до конца он в этом вопросе не дошел и, не сумев взять Бахмут Донецкой области, снова пал в глазах кремлевского диктатора.

Таким образом, можно провести аналогию – и Пригожин, и Сечин столкнулись с проблемами утраты своего влияния. У них обоих нет радужных перспектив, поэтому нужно действовать немедленно, чтобы не потерять позиции окончательно.

"Пригожин останется с функционалом работы как военный подрядчик в зонах конфликта и рискует потерять контроль как над частью своей медийной группы, так и возможность зарабатывать на разведке и добыче полезных ископаемых в конфликтных зонах. "Группа Сечина" сегодня является одной из самых слабых "башен Кремля" и она рискует быть уничтоженной с будущим разделением активов между группой Газпром-Новатек и, например, усиливающимися технократами. На этом фоне вполне логична встреча упомянутых персон и достижение определенных договоренностей о взаимной поддержке", – говорится в статье.

Пригожин и Сечин могут сотрудничать в разных направлениях, но главное из них – война.

"Для российских элит фиксация своего непосредственного участия в "СВО" – будь то вопросы, связанные с боевыми действиями или вопросы управления оккупированными территориями, становятся обязательным условием для дальнейшего роста и усиления. На этом фоне для Сечина публичное (или любое другое) содействие Пригожину демонстрирует вовлеченность и участие в войне против Украины. Для Пригожина получение поддержки "башни Кремля", которая пусть и потеряла влияние, но однако еще сильна, является возможностью продолжить борьбу за усиление своих позиций в окружении Путина", – сказано в материале.

То есть, этот тактический союз является необходимым для обеих сторон, по крайней мере, для улучшения своего влияния до конца текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нолю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался придушить российских генералов. В конце-концов ситуация обернулась для него с точностью до наоборот.

Также OBOZREVATEL писал, что Пригожин все еще мечтает о том, что ему удастся победить в войне. Он заявил, что стране-агрессору России нужно полтора-два года для того, чтобы полностью захватить украинский Донбасс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!