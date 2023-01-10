Пригожин ''кидает'' зэков на деньги, а дезертиров на фронте казнят отряды ликвидаторов: СМИ раскрыли новые детали о ''порядках'' в ЧВК ''Вагнера''

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "кидает" завербованных зэков на деньги. При этом "вагнеровцев"-дезертиров публично казнят так называемые отряды ликвидаторов.

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Соответствующие подробности о "порядках" в ЧВК "Вагнера" раскрыли российские СМИ, пишет Telegram-канал "Можем объяснить". Журналисты-расследователи верифицировали нескольких из наемников, один из которых сидел 17-летний срок за двойное убийство, второй попал в колонию за покушение на убийство. Они рассказали, как проходит служба в рядах пригожинской армии.

Так, согласно свидетельствам "вагнеровцев", отправкой заключенных на войну занимается Минобороны России. Конкретно указанных зэков и еще 105 человек забрали 8 ноября автозаками и отвезли в аэропорт, откуда они улетели в Луганск.

По словам боевиков, вербуя в свои ряды, Пригожин обещал им полную амнистию и зарплату в 100 тыс. рублей. Но никаких денег они так и не получили.

Также, собеседники журналистов рассказали, что штурмовиками назначают бывших наркоманов, которых среди завербованных большинство.

"Они вообще е*нутые, просто идут напролом, совершенно невменяемые. Они сидят по 18 лет за жизнь, у кого-то 20. Их называют "рексами". Причем этих "рексов" сейчас большинство", – рассказали "вагнеровцы".

Из тех же "рексов", по словам пригожинских террористов, состоят отряды ликвидаторов.

"Бывали случаи казни перед строем. Начались обстрелы, один из зеков залег и не стал прикрывать своих. Обстрел прошел, он вернулся обратно, а ему кричит старшой: "Почему ты не пошел вперед?" И его убивают. Старшего убивают, если его команда дезертирует", – рассказали они.

При этом зекам запрещено ассоциировать себя с "ЧВК Вагнера", им приказывают считать себя неким проектом, и называться кем-то нельзя.

По словам бывших заключенных, потери среди "рексов" и вообще заключенных – огромные. Они просто прут напролом, а потом их увозят в разбитые больницы или в подвал к соляной шахте.

Напомним: Пригожин, вероятно, хочет захватить Соледар и Бахмут на Донетчине любой ценой, чтобы открыть для себя дорогу на Киев. Если он сможет доказать российскому диктатору Владимиру Путину свою эффективность, тот даст ему еще больше нового пушечного мяса для осуществления попытки захвата украинской столицы.

"Дальше – на Краматорск и Славянск – оккупанты не пойдут. Все силы будут направлены на попытку захвата или окружения Киева ударом из Беларуси", – считает журналист Иван Яковина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин заявил об "успешном" возвращении с фронта первой группы наемников, состоящей из заключенных, воевавших против Украины. Россиян он призвал относиться к ним с "глубоким уважением";

– Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах наемников в Соледаре, чтобы укрепить их репутацию как эффективной боевой силы. Тем временем зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал готовность информационного пространства к цензуре относительно фигур, которые сочувствуют проукраинской стороне в войне против Украины.

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