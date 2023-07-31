Пригожин отзывает всех 'вагнеровцев' из отпусков: в ЦНС рассказали, что происходит

Всех наемников из российской частной военной компании "Вагнер" срочно отзывают из отпусков. До 5 августа они должны прибыть в лагеря "вагнеровцев" на территории Беларуси.

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На этот день запланированы неизвестные мероприятия под личным руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным Центра, все наемники ЧВК "Вагнер" до 5 августа должны прибыть в Беларусь.

"Всех наемников ЧВК Вагнер" отзывают из отпусков и максимально перебрасывают в Беларусь. На 5 августа запланированы неизвестные мероприятия "вагнеровцев" под личным руководством Пригожина", – говорится в сообщении.

В ЦНС не владеют точной информацией о замыслах наемника под руководством российского олигарха. Однако предполагается, что речь идет об организации провокаций в приграничье Польши и Литвы, в частности, при участии нелегальных мигрантов. На это указывает тот "контингент", который уже прибыл в Беларусь.

"Основная масса вновь прибывших в Беларусь террористов – с опытом контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов. Они проводят подготовку к расшатыванию границ Польши и Литвы. Для прикрытия преступники получают форму беларуских пограничников, и под видом беларуских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу", – отметили в ЦНС.

Тем временем в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, действующем при Министерстве культуры и информационной политики, назвали ЧВК "Вагнер" "инструментом гибридной войны", который позволяет кремлевскому и минскому режимам отрицать свою ответственность за возможные их провокации.

"Одна из возможных целей для провокаций – "Сувалкский коридор" – узкая полоса границы членов НАТО Польши и Литвы", – предположили в Центре.

"Авантюры" наемников на украинско-беларуской границе там назвали "бесперспективными".

Напомним, 27 июля стало известно, что в Беларусь прибыла уже 12-я колонна "вагнеровцев". А два дня спустя в эту страну снова прилетел самолет Пригожина. Сам олигарх прежде засветился на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, в котором принимал участие также президент РФ Владимир Путин.

По оценкам Госпогранслужбы Украины, на территории Беларуси находится чуть более 5 тыс наемников. Пока они не представляют угрозы для Украины, однако пограничники и разведчики внимательно следят за развитием ситуации.

Также стало известно, что "Вагнер" вербует наемников для нападения на соседние с Беларусью страны. В частности, вербовка проходит среди беларуских военных. Ключевое требование для заключения контракта – "готовность воевать против Литвы и Польши".