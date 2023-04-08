Пригожин принес на похороны Татарского именную кувалду как ''подарок'' и вспомнил о снарядном голоде в войсках РФ. Видео

В Москве устроили торжественные похороны пропагандиста и военного преступника Владлена Татарского. На похоронах засветился основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, на которого работал ликвидированный во время взрыва в питерском кафе пропагандист.

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С собой Пригожин принес кувалду "Вагнера", с помощью которой наемники совершают публичные казни тех, кого считают предателями. Фото и видео с "лучшим подарком на похороны" появилось в сети.

В Москве 8 апреля похоронили ликвидированного российского пропагандиста и террориста Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Предавшего Украину уроженца Донецкой области решили похоронить на Троекуровском кладбище. По такому случаю силовики перекрыли въезд на кладбище со стороны МКАДа и установили на входе металлоискатели.

Хоронили пропагандиста в закрытом гробу.

Среди желающих посмотреть на гроб с пропагандистом (их российские СМИ насчитали порядка 300) засветился и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

С собой он принес награды, врученные штурмовому подразделению наемников, а также кувалду, с помощью которой в ЧВК "Вагнер" проводят публичные казни тех, кого считают предателями. Этот инструмент, который российская пропаганда называет "легендарным", положили возле гроба пропагандиста.

На ее рукоятке маркером написано посвящение Татарскому и уверение "твое дело живет".

"Кувалда на похороны — лучший подарок. Пригожин принёс на похороны Татарского подарок — именную кувалду от ЧВК "Вагнер", – иронизируют в соцсетях.

Не преминул Пригожин воспользоваться присутствием на похоронах пропагандиста представителей российских СМИ. Он рассказал, что Татарский первым рассказал о снарядном голоде. И заявил, что дело так называемого военкора "будет жить".

При этом в соцсетях активно напоминают, кем на самом деле был Максим Фомин, из которого в России, в том числе, и на наивысшем уровне активно лепят героя.

"Владлен Татарский был террористом, преступником и предателем, теперь он в аду. К нему пришла справедливость. Он был преступником, отбывавшим срок за ограбление банка, в 2014 году примкнул к террористам, которые хотели подорвать территориальную целостность суверенного государства", – написал один из комментаторов под размещенной в Twitter новости о "героическом" пропагандисте и террористе.

Напомним, Фомин родился в Макеевке под Донецком. Заявлял, что окончил горно-экономический техникум, хотя его знакомые утверждают, что сразу после школы будущий "герой России" пошел работать на шахту. Впоследствии из шахтера Фомин переквалифицировался в торговца мебелью.

Российские пропагандисты умалчивают, что в 2011 году будущий "Владлен Татарский" ограбил отделение банка Credit Agricole в Донецке. Вместе с подельником среди бела дня он ворвался в банк. Оба грабителя были в масках и начали стрелять в пол. Пули срикошетили и ранили троих посетителей (один потом скончался в больнице). Пока один стрелял, второй "чистил" кассу: перепуганная сотрудница банка отдала больше 900 тысяч гривен и крупные суммы в долларах, евро и рублях – всего около 1,5 млн грн.

Позже на суде Фомин объяснял, что пошел на ограбление, чтобы вернуть долги после того, как его мебельный бизнес прогорел.

При этом у правоохранителей были основания предполагать, что Фомин-Татарский в состав "банды Хромого", которая с 2009 по 2011 год банда совершила как минимум шесть ограблений: это удалось установить по баллистической экспертизе пуль из автомата Калашникова и по изображениям камер наблюдения. Орудовала банда не только в Донецкой, но и в Луганской областях, и везде суммы выносились серьезные, но жертв никогда не было. Ограбление Credit Agricole стало единственным, где погиб человек.

Когда Россия оккупировала Горловку, где отбывал срок Фомин, он оказался на свободе. С 2014 года предатель воевал против Украины в, как писал он сам в автобиографии, "донбасское ополчение", где дорос до "гвардии сержанта, командира отделения разведвзвода". Служил в батальоне "Восток", был ранен и в 2018 году завел свой канал "Владлен Татарский" и возомнил себя "военкором". При этом Фомин-Татарский регулярно призывал к уничтожению украинского народа, бомбардировкам мирного населения и гражданской инфраструктуры. Был близок к ЧВК "Вагнер", которую самозабвенно восхвалял.

2 апреля 2023 года был ликвидирован во время собственного "творческого вечера" в принадлежащем Пригожину кафе с помощью взрывного устройства, вероятно, спрятанного в статуэтке, подаренной ему одной из посетительниц.

Уже на следующий день в РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского. Еще день спустя суд в Москве отправил в СИЗО девушку, вручившую Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Она ранее принимала участие в митингах, которые организовывали соратники оппозиционного российского политика Алексея Навального, на допросах она уверяла, что не знала о взрывчатке и что ее "подставили".