Пригожин снова набросился на минобороны РФ: обвинил в минировании дорог и обстреле вагнеровцев под Бахмутом

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказал обвинения в адрес министерства обороны Российской Федерации, связанные с предполагаемым минированием дороги, используемой наемниками для покидания города Бахмут. Он также заявил о захвате российского подполковника в плен.

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Об этом стало известно из пресс–службы "Кепка Пригожина". Во время обстрела "вагнеровцев" пострадал автомобиль "Урал".

Евгений Пригожин, владелец частной военной компании "Вагнер", которая признана преступной организацией во всем мире, представил предварительный отчет, в котором говорится, что наемников "Вагнера" под Бахмутом в Донецкой области были обстреляны военными силами Российской Федерации. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина 4 июня.

Пригожин ответил на запрос журналистов, действительно ли дорога, по которой вагнеровцы выходили из Бахмута, была намеренно заминирована.

"В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичные. Однако могу опубликовать первичный рапорт и видеоподтверждение того, что там происходило", – прокомментировал он.

В сфотографированном рапорте говорится, что в районе Опытного и Озаряновки были замечены военные миноборонф РФ, которые минировали дороги в тыловой зоне "Вагнера". Наемники отправили туда саперов. Когда те приступили к разминированию, по ним был открыт огонь с позиций российских военных, говорится в рапорте. Во время обстрела пострадал автомобиль "Урал".

Пресс-служба Пригожина добавила, что подполковник, который обстрелял автомобиль "Вагнера", был взят в плен, и опубликовала видео с ним. На видео военный говорит, что он командир 72-й отдельной мотострелковой бригады и что обстреливал машину "из-за личной неприязни".

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российской армии и наемников в боях за Бахмут превышают украинские в 7,5 раз. Город дается оккупантам крайне тяжело, истощены все их резервы, решение военного руководства РФ отдавать приказ за его взятие – то же, что разбрасывать пушечное мясо.

Западные СМИ, ссылаясь на разведку, подтверждают эти данные, указывая, что РФ потеряла по своему бойцу на каждые 48 см бахмутской территории. Любопытно, что вражеская армия использовала тактику пехотных волн, которые бросались на укрепленные позиции ВСУ, так воевали во времена Первой мировой войны.

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