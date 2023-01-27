Пригожину выдали ''черную метку'': чем обернется решение США по ''оркестру'' и как это отразится на ходе войны

У основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начались черные дни. США объявили его "детище" транснациональной преступной организацией, чем фактически выдали "черную метку" и "лицензию на отстрел" террористов из оркестра в любой точке мира – ликвидация грозит и непосредственно главарю. В ход также пошли санкции – причем не только против имеющего политические амбиции Пригожина, но и лиц, а также компаний, связанных с деятельностью ЧВК.

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И грянул гром

Давление на "вагнеровцев" и их главаря Евгения Пригожина, который уже имеет и серьезные политические амбиции, в последнее время идет по-нарастающей. Главным образом – из-за участия "музыкантов" в войне против Украины. Незаконное формирование, которое до недавнего времени в России не признавал, а Евгений Пригожин судился с журналистами из-за малейшей привязки к созданию этой банды, сегодня в РФ позиционируют чуть ли не как самое эффективное "боевое подразделение", беспокоит всех.

Недавно США рассекретили данные американской разведки, из которых стало известно, что Евгений Пригожин в ноябре 2022 года приобрел в Северной Корее противопехотные ракеты.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации Белого дома Джон Кирби заявил, что это не способно существенно повлиять на ход войны в Украине, тем не менее США обеспокоены тем, что Россия все чаще находит поддержку среди государств-изгоев. Ранее Кремль, по данным разведки, уже покупал у Пхеньяна артиллерийские снаряды.

Беспокоит и то, что вагнеровский "спрут" расползается по разным странам. Например, в Сербии, которая стремится стать членом Евросоюза, полным ходом идет вербовка наемников для войны против Украины.

"Личный повар Путина" Евгений Пригожин находится под санкциями США еще с 2016 года, а в Европе – с 2020-го. Тем не менее, он умудряется управлять транснациональной горнодобывающей компанией, которая, по данным правительства США, занимается добычей золота, алмазов, нефти и пиломатериалов в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике. Обходить же предыдущие санкции ему удавалось благодаря созданным при его участии ряду подставных компаний.

Теперь же произошел новый поворот. Заявление Белого дома о признании ЧВК транснациональной преступной организацией и публикация пресс-релиза министерства финансов США 26 января стала еще одним гвоздиком в крышку гроба вооруженного формирования, выполняющего задачи Кремля в горячих точках мира. В том числе в тех случая, когда открыто задействовать военных Путин просто не мог.

"Поскольку санкции и экспортный контроль в отношении России со стороны международной коалиции продолжают действовать, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку – в том числе через жестокую группу "Вагнер" – для продолжения своей несправедливой войны против Украины. Сегодняшние расширенные санкции в отношении ЧВК "Вагнер", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину", – сказала министр финансов Джанет Йеллен.

В ведомстве также заявили, что ЧВК причастна к многочисленным преступлениям, в том числе массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическим издевательствам в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали.

"Лицензия на отстрел"

По мнению международного разведывательного сообщества InformNapalm, сейчас Штаты фактически выдали "лицензию на отстрел" зарвавшихся наемников.

"Если вы помните разгром подразделений "Вагнера" в Сирии, то это была тогда только демонстрация и цветочки, с сегодняшнего дня охота на "вагнеровцев" приобретает более серьезные формы. И охотиться, и выбивать будут в первую очередь элиту, тех, кого Пригожин берег как личную армию, а не бросал в бой, как зек-фарш. Тех, кто оставался в тени", – говорят в сообществе.

И это решение, по мнению волонтеров, безусловно созревало в США достаточно долго, не последние полгода-год, а, как минимум с 2016 и по сей день. То есть, годы до этого продолжались дискуссии и сбор информации.

Немалую роль в этом сыграли украинская разведка, спецслужбы и волонтеры - они формировали списки компаний и оффшоров, аффилированных с Пригожиным.

То есть это был достаточно кропотливый процесс, который первоначально публично проявлялся в эпизодах объявления санкций и созрел для объявления ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Ставка на смерть

Некоторая "результативность" ЧВК, в сравнении с подразделениями вооруженных сил страны-агрессора, объясняется тем, что Пригожин не считается с потерями, а отказавшихся выполнять приказ наемников просто казнят.

Летом 2022 года в российских колониях началась массовая вербовка заключенных, которым пообещали стабильную ежемесячную зарплату за участие в боевых действиях и помилование через полгода "службы". Для осужденных за тяжкие преступление это стало, по сути, единственным шансом быстро выйти на свободу – если, конечно, удастся выжить в мясорубке войны.

"Но с этим у них возникла проблема. Пригожин сделал ставку на смерть: то есть, зеков в прямом смысле гонят на убой – на штурм наших позиций. Погибнут эти – не страшно, привезут новую партию", – говорит собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

Такая тактика привела к огромным потерям среди зеков-"вагнеровцев", но подавляющее большинство россиян это нисколько не волнует: жалеть убийцу или педофила как-то не комильфо. Совсем другое дело – погибшие на войне мобилизованные "мальчики".

По данным американцев, сейчас на территории Украины в рядах "вагнеровцев" воюют около 50 тысяч осужденных преступников, правда с каждым днем их количество уменьшается. Вот только цена этого очень высока: во время уничтожения российской орды наши воины отдают и собственные жизни.

По мнению собеседников OBOZREVATEL в силах обороны Украины, в ближайшее время ожидать, что новый "статус" пригожинской банды каким-либо образом повлияет на ход боевых действий, не особо приходится. Наши воины успешно уничтожают наемников и будут продолжать это делать дальше. Однако и введенные США санкции, и признание преступной организацией тем не менее очень важны, но это сыграет роль в более долгосрочной перспективе.