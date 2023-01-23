''Приказ по всем позициям – жесткая экономия боеприпасов'': оккупантам приказали меньше стрелять. Перехват

Армия страны-агрессора РФ испытывает значительную нехватку боеприпасов. В связи с этим оккупантам приказали максимально экономить снаряды, поэтому они смогут наносить меньше ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом стало известно из разговора военного РФ с его товарищем по службе, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Захватчик довел до него приказ командования (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Из перехвата становится понятно, что старшина должен был привезти оккупантам боеприпасы. Однако вместо этого они получили неутешительные новости от своего руководства.

"Значит смотри, по всем позициям приказ – жесткая экономия боеприпасов. Издать приказ – жесткая экономия боеприпасов, блин", – сказал военнослужащий "второй армии мира".

Ранее один из оккупантов, который поехал воевать в Украину, признался, что уже пожалел о своем решении. Он рассказал о потерях и плохом обеспечении армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за трое суток Вооруженные силы Украины уничтожили 5 складов с боеприпасами и 2 базы оккупантов. Захватчики понесли потери в трех областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!