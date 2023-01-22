Операция ''Демилитаризация'': за трое суток ВСУ уничтожили 5 складов с боеприпасами и 2 базы оккупантов

Украинские защитники продолжают "демилитаризировать" армию государства-террориста России и уничтожать захватчиков на временно оккупированных территориях. Только за последние три дня в воздух взлетело 5 складов с боеприпасами и 2 базы оккупантов.

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Об этом сообщили в Telegram Вооруженных Сил Украины. Локации россиян были уничтожены в Херсонской, Луганщине и Запорожье, а именно:

– Херсонский район – уничтожен БК;

– Каховский район, Херсонщина – уничтожено 3 БК;

– Скадовский район, Херсонщина – уничтожена база оккупантов;

– Кадиевский район, Луганщина – уничтожена база оккупантов;

– район Пологов, Запорожье – уничтожено БК.

Напомним: ВСУ уничтожено по меньшей мере два склада оккупантов, по крайней мере, один из них – на Запорожском направлении. Когда украинские артиллеристы нанесли удар – взрыв был такой силы, что на несколько секунд буквально "ослепил" камеру БПЛА, фиксировавшую уничтожение состава.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" сообщил, что защитники Соледара провели успешную "демилитаризацию" группы солдат ВС РФ, пытавшихся провести штурм 21 января. Наши воины пресекли попытки врага в окрестностях города, ныне усеянные труппами русских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские артиллеристы из бригады имени гетмана Даниила Апостола устроили захватчикам мощный "хлопок". Российских военных накрыли прямо в блиндаже;

– защитники Соледара поделились кадрами уничтожения врага. Солдаты ВСУ отметили, что на некоторых участках фронта россияне имеют частичный успех, но существенных изменений ни на одном участке не наблюдается.

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