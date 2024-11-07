Приказал атаковать музей Сковороды: сообщено о подозрении командиру авиационной дивизии армии РФ. Фото

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора объявили о подозрении командиру авиационной дивизии Вооруженных сил России, генерал-майору Денису Кульшу, из-за приказа, который он отдал для атаки на Национальный музей Григория Сковороды, расположенный на Харьковщине. Атака произошла 6 мая 2022 года, когда российские войска, подняв в воздух истребитель Су-35С, выпустили противокорабельную ракету Х-35 по музею.

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Об этом сообщили пресс-службе ведомств. Вражеский удар нанес значительные разрушения здания, а охранник музея получил тяжелые ранения.

Музей - объект культурного наследия национального значения, поскольку именно в нем жил и работал известный украинский философ, поэт и педагог Григорий Сковорода. Однако по приказу Кульша музей был атакован без обоснованной военной необходимости, что является нарушением международных законов войны.

Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Кульше о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, отданные приказу о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, в июле 2024 года было сообщено о подозрении российскому полковнику Ивану Панченко, непосредственно командовавшему ракетным ударом. В настоящее время продолжаются комплексные меры по расследованию и установлению всех лиц, причастных к этому преступлению, в частности, политического и военного руководства России.

Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу военного преступника РФ, подозреваемого в причастности к депортации украинских детей во время оккупации территорий Николаевщины. Командир отделения Джабраил Юсупов "Габриэль", по данным следствия, командовал похищением 15 воспитанников спецшколы.

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