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Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
12,5 т.
Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Защитники украинского неба из подразделений Государственной пограничной службы отминусировали еще один штурмовик вражеской армии РФ. Российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом.

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Об этом 7 февраля сообщил официальный Telegram-канал ГПСУ. Там также поделились кадрами с места падения вражеской "птички", откуда доносился дым (чтобы просмотреть видео, сделайте новость до конца).

Отмечается, что российский штурмовик пытался прикрыть пехоту оккупантов, наступавших на линию обороны наших воинов.

Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Один из пограничников из ПЗРК открыл огонь и сбил боевой самолет российской армии. Предварительно, это был именно Су-25.

Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

"Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", – добавили в ГПСУ.

Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Отметим, что за 349 войны наши воины сбили уже 294 самолета оккупантов. Также защитники уничтожили 284 российских вертолета.

Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Ранее в районе Бахмута нацгвардейцы из ПЗРК "Игла-1" сбили штурмовик Су-25 вооруженных сил РФ. Из таких самолетов российские военные преступники бомбят позиции Сил обороны и дома мирных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, десантники из Донетчины вместе с силами противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили три российских беспилотника. Ими оккупанты пытались вести разведку по украинским позициям.

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