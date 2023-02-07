Прикрывал с воздуха вражескую пехоту: над Бахмутом пограничники сбили штурмовик ВС РФ. Видео

Защитники украинского неба из подразделений Государственной пограничной службы отминусировали еще один штурмовик вражеской армии РФ. Российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом.

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Об этом 7 февраля сообщил официальный Telegram-канал ГПСУ. Там также поделились кадрами с места падения вражеской "птички", откуда доносился дым (чтобы просмотреть видео, сделайте новость до конца).

Отмечается, что российский штурмовик пытался прикрыть пехоту оккупантов, наступавших на линию обороны наших воинов.

Один из пограничников из ПЗРК открыл огонь и сбил боевой самолет российской армии. Предварительно, это был именно Су-25.

"Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", – добавили в ГПСУ.

Отметим, что за 349 войны наши воины сбили уже 294 самолета оккупантов. Также защитники уничтожили 284 российских вертолета.

Ранее в районе Бахмута нацгвардейцы из ПЗРК "Игла-1" сбили штурмовик Су-25 вооруженных сил РФ. Из таких самолетов российские военные преступники бомбят позиции Сил обороны и дома мирных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, десантники из Донетчины вместе с силами противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили три российских беспилотника. Ими оккупанты пытались вести разведку по украинским позициям.

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