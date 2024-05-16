Прикрываются живым щитом из россиян: армия РФ обстреливает Харьковщину 'Градом' прямо из пробки на шоссе. Видео

Согласно Женевским конвенциям, во время войны гражданские лица не могут быть использованы как живой щит. Однако российские военные преступники не соблюдают никаких правил и обычаев войны. А их гражданские сторонники войны в Украине даже хвастаются тем, как армия РФ нарушает Женевские конвенции.

Так сделал рэпер Миша Маваши, показавший видео из Белгорода, на котором российские военные стреляют из РСЗО. Захватчики использовали "Град", прикрывшись гражданскими авто. То есть военные создали живой щит из гражданских.

Рэпер отметил, что "работа" РСЗО является "ответом за Белгород". Как известно, в последнее время в этом городе прозвучал ряд взрывов из-за падения российских бомб, которые оккупанты хотели сбросить на Харьковщину. Факт, что военные прикрываются гражданскими, Мишу не смутил.

"Если вот так наши бойцы отрабатывают, то на это есть разрешение. То, что там гражданские машины – ну, гражданские машины, люди ехали по своим делам. Мне звонят по поводу этого видео, говорят: "Удали", – рассказал юноша.

Однако в российском сегменте сети Маваши раскритиковали даже не из-за оригинальности "ответа", а из-за боязни, что по видео можно будет точно вычислить координаты локации. Миша говорит, что видео "неактуально" и из него были удалены все метаданные, а в кадре нет опознавательных знаков.

Может, и нет. Но дорогу 14К-3 под Шебекино люди узнали. В 500 метрах от места стрельбы расположена АГЗС. Направление стрельбы соответствует территории на севере Харьковской области к западу от украинского Волчанска.

Интересно, что юноша из-за указанной критики свое видео таки удалил, но обиделся почему-то на украинцев. Мол, "хохлы любят провокации в сети, моментом устроили победу".

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты запутались в собственной лжи, пытаясь обвинить Украину в обстреле десятиэтажного дома в Белгороде. Они дважды "исправляли" направление удара на картинке, которую репостнул рупор Кремля Владимир Соловьев.

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