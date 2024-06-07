Прилеты были на территории базы 'ТрансПеле': всплыли новые подробности взрывов в Луганске

Днем 7 июня во временно оккупированном Луганске раздался ряд мощных взрывов. OSINT-исследователи установили, что Силам обороны удалось поразить базу "ТрансПеле", на которой жили и обучались оккупанты.

Также на этом объекте захватки ремонтировали свою поврежденную технику, поэтому "железа" там всегда было более чем достаточно. Об этом сообщили в OSINT-сообществе "КиберМука | CyberBoroshno" и в InformNapalm.

"В Луганске прилетело по очень известной рембазе/базе, где жили и учились пид*ры. Оттуда есть очень много вражеских фото и репортажей и сама база неоднократно была геолоцирована разными OSINT/GEOINT-командами, вот и пришло ее время", – говорится в сообщении " CyberBoroshno".

Сообщение OSINT-исследователи сопровождали двумя спутниковыми снимками, от 5 июня и 28 мая 2024 года. На обоих, подчеркивают они, видна высокая активность вражеской автомобильной техники и тяжелой автомобильной техники, а также техника. что находилась на ремонте.

При этом для парковки военной техники российские оккупанты площадку базы "ТрансПеле" используют еще с 2014 года – и волонтеры InformNapalm еще десять лет назад начали фиксировать там "интересные образцы".

В частности, в 2014-м, напомнили в InformNapalm, там замечали БПМ-97 КамАЗ-43269 "Дозор". А в 2017-м захватчики устроили на базе выставку дронов, что позволило доказать, что уже тогда Россия поставляла "молодым республикам" на оккупированной части украинского Донбасса российские беспилотные летательные комплексы: "Орлан-10", "Тахион" и "Элерон-3СВ" .

"Архивные спутниковые снимки демонстрируют, что на этой территории постоянно находится определенное количество военной техники российских оккупантов", – отметили в InformNapalm.

Напомним, около обеда в сети начала распространяться информация о взрывах в оккупированном Луганске. В местных чатах жители города публиковали многочисленные видео как с моментами сбития неизвестных ракет российской ПВО, так и с мощным взрывом, по всей видимости, после прилета.