Применение ПВО, защита городов и эффективность дронов: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем предметно обсудили применение ПВО и защиту наших городов и громад от вражеских атак.

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Об этом гарант сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 3 сентября. На Ставке были определены шаги для того, чтобы сделать более эффективным применение уже имеющихся у нас систем. Также идет работа над тем, чтобы получить для Украины дополнительную защиту.

"Очень рассчитываем на Patriot, который готовится передать Румынию. Благодарен буду за этот шаг помощи от Румынии. Это то, что действительно поддержит наших людей, нашу страну, весь наш регион", – заявил Зеленский.

Был на Ставке и доклад главкома ВСУ Александра Сырского по поводу фронта и операции в Курской области. По словам президента, есть решение, чтобы укрепить наши позиции на Покровском направлении. А активные действия в Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства.

Также были важны доклады касательно разных видов дронов, которые применяют наши Вооруженные силы, СБУ и ГУР.

"Эффективность применения, приоритеты…Есть опыт, который следует распространять. Есть и ошибки, которые нужно исправить. Наши, украинские, дроны должны быть на сто процентов эффективны, потому что это буквально означает, что Украина будет на сто процентов эффективной на поле боя. И я благодарю всех наших людей, которые получают для Украины этот положительный опыт применения дронов, которые распространяют опыт в войсках. Благодарю каждого, кто производит и поставляет дроны. И благодарю всех, кто действительно метко уничтожает оккупанта и уничтожает российский потенциал войны – именно там, на территории врага", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Институту связи в Полтаве. Он рассказал, что в настоящее время известно о 271 пострадавшем и 51 жертве.

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