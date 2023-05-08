Применил оружие против участников проукраинского митинга в Новой Каховке: в Украине будут судить нацгвардейца РФ. Фото

В Украине будут судить военного РФ, применившего оружие для разгона участников мирной акции протеста в Новой Каховке. В безоружных людей стреляли из автоматов, бросали светошумовые и дымовые гранаты, избивали резиновыми дубинками и использовали слезоточивый газ.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Гражданские получили травмы разной степени тяжести, среди которых и огнестрельные ранения.

В отношении командира тактической группы 378-го отдельного батальона оперативного назначения войск национальной гвардии РФ был направлен обвинительный акт в суд по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство ведут прокуроры Херсонской областной и Каховской окружной прокуратур.

По данным следствия, в феврале 2022 года данный командир вместе с подчиненными участвовал в захвате города Новая Каховка в Херсонской области.

Их целью было подавление сопротивления местного населения, которое протестовало против политики оккупационных властей, и склонение граждан Украины к сотрудничеству. Кроме того, они систематически задерживали, арестовывали и убивали гражданских лиц, что является нарушением законов и обычаев войны.

В марте прошлого года российские военнослужащие, подчиняясь приказам подозреваемого, совершили нарушения международного гуманитарного права, применив оружие для разгона участников мирной акции в поддержку территориальной целостности Украины.

В ходе этого инцидента они стреляли в безоружных людей из автоматов, бросали светошумовые и дымовые гранаты, избивали резиновыми дубинками и применяли слезоточивый газ.

Гражданские получили травмы разной степени тяжести, среди которых и огнестрельные ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военнослужащий страны-террориста причастен к убийству и имитации смертной казни мирных жителей Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

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